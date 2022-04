Termijnecho

Zodra de zwangerschapstest positief is, ga je rekenen: wanneer zal je kind geboren worden? Je weet de uitgerekende datum pas echt na de termijnecho. Aan de hand van deze eerste echo wordt de exacte duur van de zwangerschap berekend. Op de echo is ook te zien of je zwanger bent van één baby of een meerling. En of het hartje klopt. Je krijgt deze echo meestal als je tussen de 9 en 12 weken zwanger bent.

13-wekenecho

Sinds september 2021 is er een extra structureel echoscopisch onderzoek (SEO): de 13-weken-echo. Deze echo heet officieel het 'eerste trimester SEO'. Tijdens deze echo wordt de baby gecontroleerd op lichamelijke afwijkingen.

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de 13-weken-echo. Daarom wordt om je toestemming gevraagd voor het delen van je gegevens. Ook worden willekeurig gekozen vrouwen en partners benaderd om een digitale vragenlijst in te vullen.

Na het onderzoek (2024) beslist het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de 13-weken-echo definitief wordt ingevoerd.

20-wekenecho

De bekende 20-weken-echo krijg je tussen de 18e en 21e week van je zwangerschap. Deze echo heet het 'structureel echoscopisch onderzoek (SEO)'. Hierbij wordt de baby uitgebreid gecontroleerd op lichamelijke afwijkingen, zoals een open ruggetje, waterhoofd en afwijkingen aan hart, nieren en andere organen. Ook wordt bekeken of de baby goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Niet alle afwijkingen zijn te zien. De meeste baby’s komen gezond ter wereld. Ongeveer 3% heeft een aangeboren afwijking.

Echo bij de combinatietest

Om te onderzoeken hoe groot de kans is dat je kind een chromosomale afwijking heeft, kun je kiezen tussen de combinatietest en de NIPT. De NIPT is alleen een bloedonderzoek. De combinatietest is een combinatie van bloedonderzoek en een echo waarin de nekplooi van je kindje wordt gemeten. Deze echo krijg je tussen de 11 en 14 weken zwangerschap.

De NIPT heeft een hogere betrouwbaarheid dan de combinatietest. Kies je voor de NIPT, dan moet je wel meewerken aan het wetenschappelijk onderzoek over deze test door het delen van je gegevens.

Lees hier meer over de kosten van beide onderzoeken.

Extra echo’s

Extra echo’s worden meestal alleen gemaakt als daar een medische reden voor is. Bijvoorbeeld als je minder leven voelt, bij het vermoeden van een groeiachterstand of als je een chronische ziekte hebt. Bij dit soort echo-onderzoek kun je je kind niet altijd uitgebreid bekijken.

Andere echo's die regelmatig gemaakt worden, zijn:

Vroege echo (rond de 6 of 7 weken)

Groeiecho (rond de 30 weken)

Liggingsecho (rond de 36 weken)

In alle bovengenoemde gevallen worden echo’s uitgevoerd door mensen met een medische achtergrond. Zij hebben een erkende opleiding voor echografie afgerond.

Pretecho

Vind je het leuk om je kind nog eens op je gemak te bekijken? Dan kun je een pretecho laten maken. De techniek is hetzelfde als bij medische echo’s. Maar bureaus voor pretecho’s zijn commerciële bedrijven en geen zorginstellingen. De Nederlandse wet stelt geen kwaliteitseisen aan deze bureaus. De aanbieders stellen vaak wel deskundigheids- en opleidingseisen aan hun medewerkers. Die vind je meestal terug op de website. Vanuit de Beroepsvereniging van Echoscopisten wordt gewerkt aan een kwaliteitssysteem voor pretechobureau’s.

Wordt er tijdens de pretecho iets afwijkends opgemerkt door de medewerker van het bureau, neem dan contact op met de verloskundige of arts die je zwangerschap begeleidt. Blijkt je baby later een afwijking te hebben die bij de pretecho niet is opgemerkt, dan is het bureau niet aansprakelijk. Lees in ieder geval altijd de algemene voorwaarden door. Die staan meestal ook op de site.

Soms kun je tegen betaling ook bij een verloskundigenpraktijk terecht voor het maken van een pretecho.

2D-, 3D- en 4D-echo

Je kunt kiezen tussen een 2D-, 3D- of zelfs 4D-pretecho. Een 2D-echo kun je al vanaf ongeveer 7 weken zwangerschap laten maken. Je ziet je baby in zwart-wit op het scherm en krijgt foto’s mee naar huis. Een 3D-echo is opgebouwd uit meerdere 2D-beelden. Met deze techniek kun je bijvoorbeeld de vorm van het gezicht zien. De beste tijd voor een 3D-echo is tussen de 24e en 30e week van je zwangerschap. Er is dan voldoende vruchtwater en je baby heeft dan een beetje onderhuids vetweefsel ontwikkeld. Dat zorgt voor een kwalitatief goed beeld. Bij een 4D-echo kun je de 3D-beelden live volgen. Je ziet je baby dan bewegen en soms zelfs gapen.

De prijzen van pretecho’s verschillen sterk. Foto’s en beeldmateriaal in kleur zijn duurder dan in zwart-wit. De 2D-echo in zwart-wit is het goedkoopst. De duurste variant is een 4D-echo met fotoafdrukken en usb-stick met bewegende beelden. Daarvoor betaal je tussen de €80 en €150. Het loont de moeite te vergelijken.

Vergoeding

Standaard vergoedt de basiszorgverzekering de eerste termijnecho en de 13- en 20-wekenecho. Heb je op medische gronden meer echo’s nodig, dan worden ook die vergoed. Echo’s voorgeschreven door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog vallen niet onder het eigen risico. Pretecho’s daarentegen worden niet vergoed. Er zijn enkele verzekeraars die een deel van de kosten voor een pretecho vergoeden in een aanvullend pakket.