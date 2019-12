Eén op de 5 consumenten kiest voor maximaal eigen risico zorgverzekering

Nieuws|Het eigen risico voor zorgkosten uit het basispakket bedraagt in 2016 €385. De Consumentenbond vroeg consumenten naar hun plannen met het eigen risico. Net als de afgelopen jaren zijn consumenten voorzichtig. Eén op de 5 consumenten is van plan om het eigen risico vrijwillig te verhogen met het maximale bedrag van €500 in ruil voor een lagere premie.

Ruim tweederde van de deelnemers aan de poll, waarop ruim 550 keer is gereageerd, is van plan het eigen risico helemaal niet te verhogen. En 10% is er nog niet uit. De overige deelnemers aan de poll zitten tussen het minimum van €385 en maximum van €885.

Korting tot €324

Op dit moment zijn de premies en korting die je kunt krijgen bij een verhoogd eigen risico nog niet bekend. De korting die je in 2015 kon krijgen voor een vrijwillige verhoging van je eigen risico met €100 varieert tussen de €30 en €72 per jaar. Als je koos voor een maximaal eigen risico van €875, varieerde de korting tussen de €150 en €324 op jaarbasis.

Wanneer duurder uit

Wie het eigen risico verhoogt met €500 en daarvoor bijvoorbeeld €250 minder premie betaalt, loopt dus netto €250 extra risico dan iemand die kiest voor alleen het verplichte eigen risico. Pas wanneer je (verzekerde) zorgkosten dan uitkomen boven de €635 (€385 + €250) heb je pech en ben je door het hoger eigen risico uiteindelijk duurder uit. Voor zorgkosten die je vergoed krijgt uit je aanvullende verzekering wordt je eigen risico niet aangesproken.

Tips van de Consumentenbond

Kies niet voor een verhoging van je eigen risico als je voor 2016 (veel) meer zorgkosten verwacht te maken dan €385.

Als je kiest voor een verhoging van je eigen risico en bijvoorbeeld onverwacht toch in het ziekenhuis belandt, dan moet je het bedrag van je eigen risico wel kunnen missen. Kun je dat niet, kies dan niet voor een vrijwillige verhoging van je eigen risico.

Je kunt ieder jaar beslissen om de hoogte van je vrijwillig eigen risico aan te passen. Zorgverzekeraars stellen hier geen vragen over.

Bij de meeste zorgverzekeraars kun je de hoogte van je vrijwillig eigen risico in stapjes van €100 verhogen tot het maximum van €885.

Let op: Als je alleen het verplichte risico hebt van €385, kun je dit bedrag in termijnen betalen als je zorgkosten hebt gemaakt. Deze mogelijkheid vervalt soms wanneer je je eigen risico vrijwillig verhoogt.

Zorgverzekering 2016?

Benieuwd naar de nieuwe pakketten en premie van je zorgverzekering 2016? Meld je aan voor de ZorgAlert van de Consumentenbond en we houden je per e-mail op de hoogte van al het relevante nieuws over zorgverzekeringen.