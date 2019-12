Een vijfde van niet-overstappers overwoog wisselen van zorgverzekeraar

Jonge mensen en mensen met een zeer goede gezondheid overwogen relatief vaak om over te stappen. 32% van de niet-overstappers in de leeftijd van 18 tot 39 heeft erover gedacht om van zorgverzekeraar te wisselen, tegenover 21% van de 40 tot 64-jarigen en 12% van de 65-plussers. Van de niet-overstappers met een zeer goede gezondheid overwoog 26% om over te stappen, tegenover 20% van de mensen met een goede en 14% met een matige of slechte gezondheid.

Waarom niet overstappen?

De belangrijkste redenen om bij de huidige verzekeraar te blijven zijn tevredenheid over de service van de zorgverzekeraar en over de dekking van de totale polis. Opvallend is dat mensen die niet overstapten maar dit wel overwogen, 3 keer vaker dan niet-overwegers als reden opgaven dat ze te weinig onderlinge verschillen tussen zorgverzekeraars zagen.

Polisjungle

De Consumentenbond vindt deze laatste reden problematisch. Al enkele jaren strijden wij met de actie Polisjungle voor een overzichtelijke zorgverzekeringsmarkt. De Consumentenbond vindt dat er flink geschrapt moet worden in het polisaanbod. Alleen polissen die zich daadwerkelijk inhoudelijk onderscheiden moeten overblijven en de verschillen tussen deze polissen moeten voor consumenten duidelijk zijn.

