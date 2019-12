Eerste zorgpremies 2016 bekend

Tot nu toe zijn de premies van de basisverzekeringen van CZ, OHRA, Menzis, Azivo, DSW, Stad Holland, inTwente en Zorg en Zekerheid bekendgemaakt. DSW was met de bekendmaking van de premie in september traditiegetrouw de eerste. Achmea, VGZ, ONVZ, ASR en Eno laten nog even op zich wachten.

Stijging zorgpremies

De algemene tendens is dat de zorgpremies voor 2016 stijgen ten opzichte van 2015, zoals op Prinsjesdag al door het kabinet werd verwacht. Tot nu toe is enkel de premie van de selectieve naturapolis van Menzis niet gestegen. Net als in 2015 betaal je voor deze polis in 2016 €90,75 per maand.

Naturapolissen

Met €104,95 per maand is CZ de goedkoopste naturapolis die op dit moment bekend is en Azivo de duurste (€108). De selectieve naturapolissen (CZ: €97 en Menzis: €90,75) zijn nog een stuk goedkoper.

Restitutiepolissen

Voor de restitutiepolissen gelden DSW en Stad Holland tot nu toe als goedkoopste met een maandpremie van €98,75. De restitutiepolis van Menzis is tot nu toe de duurste (€109,75).

Grootste stijger

De grootste stijging is tot nu toe te vinden bij de polissen van Zorg en Zekerheid. In 2015 betaalde je nog €101,95 (naturapolis) of €104,45 (restitutiepolis) per maand, terwijl je in 2016 €106,95 kwijt bent aan maandpremie voor de naturapolis en €109,45 voor de restitutiepolis. Dit is op jaarbasis een verschil van €60 voor beide polissen.



Bekijk voor actuele informatie omtrent de premies van de basisverzekeringen voor 2016 ons premieoverzicht!