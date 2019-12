Eigen risico per maand betalen

Door de aanhoudende economische crisis vragen steeds meer verzekerden een betalingsregeling aan. Volgens Menzis zijn dit er bij hen zo'n 1000 per week, wat 50.000 per jaar betekent.

Vooral het eigen risico zorgt voor problemen. De maandpremie wordt door veel mensen wel ingecalculeerd, maar ze zijn niet voorbereid op het eigen risico dat ineens betaald moeten worden. Een rekening die kan oplopen tot enkele honderden euro's.

Met het besluit van de regering om het verplichte eigen risico te verhogen van €220 naar €350 in 2013, voorziet Menzis voor meer mensen problemen en gaat daarom een andere betalingswijze invoeren. Per 1 januari 2013 kunnen verzekerden van Menzis ervoor kiezen het eigen risico per maand te betalen. De premie gaat hierdoor maandelijks met ongeveer €30 omhoog en aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt. Mensen worden niet meer overvallen door een hoge rekening en heb je geen zorg gebruikt dan krijg je de €350 gewoon weer terug.

