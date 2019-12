Eigen risico zorgverzekering 2014 stijgt licht

Nieuws|Het eigen risico op zorgkosten gaat alleen omhoog met de inflatie. Voor 2013 was het eigen risico €350. Ook blijft de hoogte van het eigen risico na 2014 voor iedereen gelijk. Dat melden diverse media op basis van Haagse bronnen.

Eerder was in het regeerakkoord afgesproken dat vanaf 2015 een inkomensafhankelijk eigen risico zou worden ingevoerd voor de zorgverzekering. Dit plan blijkt praktisch niet uitvoerbaar. Zorgverzekeraars zouden dan alle inkomensgegevens van hun verzekerden moeten opvragen. André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, is blij dat de coalitiepartners afzien van het plan.

Meer belasting

Het precieze besluit wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag. De regering is van plan mensen met hogere inkomens meer belasting te laten betalen en lage inkomens te compenseren.

Besparen

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat slechts 20 procent van de consumenten meer zorgkosten maakt dan €350. Door te kiezen voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico kunnen consumenten besparen op de maandelijkse zorgpremie.

