Eindejaarsstunt premie zorgverzekering

Nieuws|Zorgverzekeraar Anderzorg heeft de premie van een aanvullende module Tand verlaagd. Met deze eindejaarsstunt hoopt de zorgverzekeraar meer nieuwe verzekerden in te kunnen schrijven voor 2014. Consumenten hebben namelijk nog maar een paar dagen de tijd om een beslissing te nemen over de zorgverzekering voor 2014.

De premieverlaging van Anderzorg geldt alleen voor de module Tand 75% €250. De premie was €10,50 en is nu €8,75. Verzekerden die al eerder deze verzekering hebben afgesloten voor 2014 profiteren automatisch ook van deze korting.

Opzeggen uiterlijk 31 december

Tussen half november en 1 januari kan iedereen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De nieuwe zorgverzekeraar zegt in principe de oude voor je op, maar zeker aan het einde van het jaar is het verstandig om ook zelf een email of brief te sturen naar je huidige zorgverzekeraar. Als de opzegging van de oude verzekering niet uiterlijk 31 december binnen is, loopt die verzekering door in 2014.

Nieuwe zorgverzekering kiezen

Wie uiterlijk 31 december de oude verzekering heeft opgezegd, heeft nog tot 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. Voor sommige aanvullende zorgverzekeringen geldt een medische acceptatieprocedure. Als je hiervoor kiest, loop je het risico om geweigerd te worden. Voor de basisverzekering accepteren zorgverzekeraars je altijd.

Geen dubbele premie

Ook al sluit je een nieuwe verzekering af in de loop van januari, de nieuwe verzekering gaat in per 1 januari. Als de oude zorgverzekeraar al de premie voor januari heeft geïncasseerd, krijg je dat bedrag weer teruggestort.

Veranderde voorwaarden

Zelfs als je niet van plan bent om over te stappen, is het verstandig de polis van je huidige verzekering voor 2014 door te nemen. De premies van de aanvullende verzekeringen zijn meestal niet sterk gewijzigd, maar de vergoedingen en voorwaarden binnen de pakketten kunnen wel veranderd zijn. Ook je eigen wensen voor de zorgverzekering kunnen veranderd zijn.

Zorgvergelijker

