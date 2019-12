Oproep: heb jij weleens deelgenomen aan een landelijk bevolkingsonderzoek?

Nieuws|Heb jij wel eens deelgenomen aan een landelijk bevolkingsonderzoek, bijvoorbeeld naar borst- of baarmoederhalskanker? Of heb je ervaring met het preventieconsult van de huisarts? Wij zoeken mensen die hun ervaringen willen delen in een groepsbijeenkomst op 6 juni in Utrecht.