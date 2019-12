Oproep: heb jij weleens een (online) vragenlijst over je gezondheid ingevuld?

Nieuws|Heb jij ervaring met (online) vragenlijsten over je gezondheid? Wij zoeken mensen die hun ervaringen willen delen in een groepsbijeenkomst op 4 of 6 juni.

Voor een samenwerkingsproject tussen de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), patiëntenfederatie NPCF, de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), Coeliakie Vereniging (NCV) en de Consumentenbond zijn we op zoek naar mensen die weleens een gezondheidsvragenlijst op eigen initiatief hebben ingevuld. Daarmee bedoelen we (online) vragenlijsten voor een risico op een bepaalde aandoening (zoals risico op hart- en vaatziekten of diabetes), om een diagnose te stellen (bijvoorbeeld diagnose depressie), of voor algemene gezondheidschecks (bijvoorbeeld het controleren van leefstijl).



De Vrije Universiteit (VU) organiseert in opdracht van dit samenwerkingsproject groepsbijeenkomsten om de ervaringen met dit soort vragenlijsten te bespreken. Er zijn 2 data voor de groepsbijeenkomsten:

dinsdag 4 juni van 19.00-21.00 uur in Utrecht;

donderdag 6 juni van 14.00-16.00 uur in Amsterdam.

Heb je weleens zo'n vragenlijst ingevuld en wil je meewerken aan ons onderzoek? Meld je dan aan via w.m.den.oudendammer@vu.nl met als onderwerp 'vragenlijsten'. Als dank voor je deelname ontvang je een cadeaubon. Eventuele reiskosten worden uiteraard vergoed. Na aanmelding krijg je aanvullende informatie toegestuurd van de VU.



Met jouw deelname aan het onderzoek help je ons om medische (zelf)tests en onderzoeken te beoordelen op nut, noodzaak en kwaliteit.