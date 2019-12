Eerste indruk|Famfundy is een internetplatform dat mensen in staat stelt de kosten voor de zorg te financieren via crowdfunding. Bijvoorbeeld als zorgverzekeraar en gemeente niet (voldoende) vergoeden. Famfundy vindt dat je als patiënt zelf moet kunnen bepalen welke zorg je krijgt en wil de bekostiging hiervan met haar crowfundingplatform faciliteren.

Famfundy: review

Conclusie

Een crowdfundingplatform om zorgkosten te financieren die niet door de verzekeraar of gemeente vergoed worden: we kunnen niet anders dan enthousiast zijn over het initiatief, al blijft het voor ons schrijnend om te zien dat dit blijkbaar nodig is. Echt vernieuwend is het initatief niet; Famfundy is niet het eerste crowdfundingplatform in de zorg. Wel lijkt het zich meer te focussen op donaties uit de cirkel van familie en vrienden.

De website van Famfundy is overzichtelijk en informatief. Doneren is laagdrempelig en kan desgewenst anoniem. Controle en doelmatigheid lijken nog iets te wensen over te laten. Het grote publiek heeft de weg naar Famfundy nog niet helemaal gevonden; op het moment van schrijven zijn er slechts 3 projecten actief.

Design

De lay-out van de website is modern en duidelijk. Famfundy.com opent met een inleidende tekst en informatief filmpje over de bedoeling en werking van het platform. Ook de projectenpagina is overzichtelijk. Klikken op een project leidt naar een persoonlijke pagina, waar de beheerder persoonlijke informatie of details over de zorgvraag kwijt kan. Daarnaast is er ruimte voor een foto en een link naar de website van het product of de dienst waar financiering voor gezocht wordt. In de header is in één oogopslag duidelijk hoeveel geld er opgehaald moet worden, welk deel daarvan al is behaald en hoeveel vrienden en familieleden daaraan hun medewerking verleend hebben. Onder het project staan de funders met hun bijdragen vermeld.

Doneren

Anders dan bij de meeste crowdfundingprojecten, is er bij Famfundy.com geen sprake van een investering. In principe wordt je bijdrage besteed aan de zorgvraag van de projectstarter en ontvang je daar niets voor terug. Je bent donateur in plaats van investeerder. Doneren op Famfundy.com is laagdrempelig en gemakkelijk. Je hoeft geen account bij Famfundy aan te maken om een project financieel te ondersteunen.

Het funden start vanaf €1. Bedragen onder de €15 worden verhoogd met €0,50 transactiekosten. Betalen geschiedt via een beveiligde omgeving via betaalprovider Buckaroo, waarbij je de keuze hebt te betalen via iDeal, PayPal of American Express. Doneren kan anoniem; je naam verschijnt dan niet op de website. Famfundy hanteert een fee van 5% over het totaal gefunde bedrag.

Controle

Famfundy controleert steekproefsgewijs of de gegevens die mensen aanleveren echt kloppen. Dit betreft adres- en contactgegevens en het bankrekeningnummer van de projecteigenaren. Of er medische noodzaak is voor het initiatief en of het geld werkelijk ingezet wordt voor deze doeleinden is echter niet te controleren. Medische gegevens kan Famfundy.com niet opvragen. Gebruikers blijven zodoende zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie en donateurs moeten erop vertrouwen dat het geld gebruikt wordt waar het voor bedoeld is. Famfundy treedt enkel op als facilitator. Dit crowdfundingplatform is er echter één waarbij vooral een beroep wordt gedaan op familieleden en vrienden. Zij zijn bij uitstek degenen die de zorgvraag van de projectstarter kunnen beoordelen.

Doelmatigheid

Op het moment van schrijven zijn er 2 projecten actief. Eén daarvan betreft een droom van de Jostiband om een concert in de Ziggo Dome te geven. Je kunt je afvragen of dit soort projecten in lijn zijn met de visie achter Famfundy: zorg bekostigen. Hoe zeer we de Jostiband ook een spetterend optreden in de Amsterdamse concertzaal gunnen, met zorg heeft het weinig te maken. Famfundy zelf lijkt er geen probleem van te maken en presenteert dit project vol trots in hun persbericht.

Haalbaarheid

Het platform biedt geen garantie voor succes, daar is Famfundy ook helder over. Wel helpt Famfundy de kans op succes voor de projectstarter te vergroten door een pagina met tips. Omdat Famfundy nog maar 3 projecten kent, is het niet te zeggen hoe groot de slagingskans is. Bij 1 van de 3 projecten die momenteel op Famfundy staan, is inmiddels het volledige bedrag opgehaald.

Vernieuwend?

Echt vernieuwend is het idee achter Famfundy niet. Ook een site als GeefGezondheid.nu faciliteert ondersteuning in de bekostiging van zorg door middel van een crowdfundingplatform. Wel lijkt Famfundy zich te onderscheiden door de focus te leggen op donaties uit de kring van familie en vrienden van de projectstarter.

Wat is Famfundy?

Famfundy is een internetplatform dat mensen in staat stelt de kosten voor de zorg te financieren via crowdfunding.

Bij crowdfunding heeft een projectstarter onvoldoende financiële middelen om het project te financieren. Door anderen (the 'crowd'; veelal vrienden en familie) te vragen om een donatie ('funding'), hoopt de projectstarter het initiatief te kunnen bekostigen.

Anders dan bij de meeste (openbare) crowdfundingprojecten is het bij Famfundy ook mogelijk om je project via een gesloten kring van vrienden en familie te delen.

Famfundy is opgericht om de positie van patiënten op de zorgmarkt te versterken. De patiënt is nu afhankelijk van zorgverzekeraars en gemeenten voor de financiering van de zorg. Maar voor steeds meer zorg gelden lagere vergoedingen, hogere eigen bijdragen of beperkende voorwaarden. Patiënten worden zo beperkt in hun keuzevrijheid.

Famfundy vindt dat je als patiënt zelf moet kunnen bepalen welke zorg je krijgt. Het crowfundingplatform biedt de mogelijkheid om de zorg van jouw keuze te kunnen betalen.

Lees ook de eerste indrukken van: