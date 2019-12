Geen idee of zorgverlener gecontracteerd is

Nieuws|Bijna drie op de vier consumenten is bekend met de term zorginkoop, maar consumenten weten nog onvoldoende wat dat in de praktijk voor henzelf betekent. Dat blijkt uit een panelonderzoek dat de Consumentenbond uitvoerde onder ruim 6700 consumenten.

Consumenten met een naturapolis hebben alleen recht op een maximale vergoeding als ze naar een zorgverlener gaan die een contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar van de consument. Toch weet 41% van de ondervraagden van geen enkele zorgverlener waar ze gebruik van maken of ze wel of geen contract met de zorgverzekeraar hebben.

Kwart weet niet hoe hij voor zorg verzekerd is

Van de panelleden gaf ruim eenderde aan een restitutiepolis of een combinatiepolis te hebben. De overigen hebben een naturapolis (37%) of weten niet hoe ze verzekerd zijn (26%). Zeker nu zorgverzekeraars lang niet met alle zorgverleners een contract afsluiten, is het belangrijk dat consumenten beter geïnformeerd worden over het soort verzekering dat ze afsluiten en wat de gevolgen zijn als consumenten naar niet-gecontracteerde zorgverleners of instellingen gaan.

Maar liefst 71% van de ondervraagden heeft geen idee hoeveel ze bij zouden moeten betalen als ze naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaan. In de praktijk vergoeden zorgverzekeraars in die gevallen slechts 50-80% van de factuur.

ZorgAlert

