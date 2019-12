Eerste indruk|GezondVeluwe is een regionale alliantie van zorgaanbieders op de Noordwest-Veluwe en in Oost-Flevoland. Het doel: opkomen voor het belang van inwoners in deze regio. Daartoe is onder meer een GezondVeluwe-keurmerk voor zorgverzekeraars in het leven geroepen. Een prima initiatief... Nu zijn de zorgverzekeraars aan zet.

GezondVeluwe: review

Conclusie

GezondVeluwe is een prima initiatief. Door regionale samenwerkingen willen ze de zorg voor consumenten in de regio beter inrichten. Doordat het initiatief nog in de beginfase zit, zijn er nog wat zaken die verder uitgewerkt moeten worden, zoals de inhoud van de gezondheidspas. Maar de eerste stappen richting duurzame regionale zorg zijn gezet. Nu zijn de zorgverzekeraars aan zet.

Het initiatief

GezondVeluwe is een initiatief van verschillende zorgaanbieders, gericht op het optimaliseren van regionale zorg. Het idee is te prijzen. Een goede samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en verzekeraars is in het belang van de consument. Het invoeren van het GezondVeluwe-keurmerk kan verzekeraars dwingen om afspraken over goede zorg in de regio te maken.

De rollen worden dus voor een deel omgedraaid: waar zorgverzekeraars normaal zorgaanbieders contracteren, hebben nu zorgaanbieders ook een stem in met welke zorgverzekeraars zij afspraken maken en aan wie zij vervolgens hun keurmerk afgeven.

Zorgaanbieders als organisator van zorg in de regio

Voorafgaand aan het initiatief hebben zorgaanbieders gesproken met consumenten in de regio. Hieruit bleek dat consumenten vertrouwen hebben dat de zorgaanbieders in de regio weten hoe zij regionale zorg het beste kunnen inrichten. Maar een gevaar kan liggen in het ontbreken van een rem op ondoelmatig behandelen. Wanneer er bijvoorbeeld geen omzetplafond geldt, kan het zo zijn dat er meer zorg wordt geleverd dan nodig is.

Keurmerken

Voor 2016 heeft GezondVeluwe keurmerken uitgedeeld aan Avéro Achmea (m.u.v. de Zorgplan Selectief-polis), De Friesland (inclusief Kiemer), Pro Life, FBTO, Interpolis, OZF, Zilveren Kruis (m.u.v. de Basis Budgetpolis) en DSW.

Voordelen consumenten

Als je (in de toekomst) verzekerd bent bij een verzekeraar met een GezondVeluwe-keurmerk, profiteer je van enkele voordelen, zoals garantie op behandeling in het ziekenhuis St Jansdal (geen omzetplafond), goede afspraken rondom ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken en gegarandeerde verpleeghuiszorg.

Een pluspunt is dat deze voordelen zowel gelden voor mensen die in de regio wonen, als voor mensen die buiten de regio wonen en gebruik willen maken van zorg bij de initiatiefnemers van GezondVeluwe.

Gezondheidspas

GezondVeluwe biedt verder een digitale gezondheidspas, waarmee je gebruik kunt maken van een regionaal pakket van zorg. De invulling van de pas is helaas nog onduidelijk. Alleen inwoners van de regio krijgen de voordelen van de gezondheidspas.

GezondVeluwe vraagt zorgverzekeraars een financiële bijdrage om te kunnen investeren in zorg in de regio. Ook hier geldt weer: de medewerking van zorgverzekeraars is vereist. En helaas lijkt deze partij minder enthousiast. GezondVeluwe hoopt een pakket met bijvoorbeeld periodieke gezondheidschecks, lezingen, EHBO-cursussen en diensten op het gebied van e-health aan te kunnen bieden. Maar voorlopig is dit dus nog toekomstmuziek.

Aangesloten zorgaanbieders

Op dit moment zijn alleen huisartsenorganisatie Medicamus, Ziekenhuis St Jansdal en Zorggroep Nord-West Veluwe aangesloten bij GezondVeluwe. Om nog beter te kunnen samenwerken zouden ook andere zorgaanbieders zoals psychologen, fysiotherapeuten en apotheken zich moeten aansluiten. GezondVeluwe geeft aan dat er in de toekomst waarschijnlijk ook andere zorgaanbieders bij komen.

Wat is GezondVeluwe?

GezondVeluwe is een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen op de Noordwest-Veluw en Oost-Flevoland (coöperatie Medicamus), Ziekenhuis St Jansdal en Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het doel: opkomen voor het belang van inwoners in deze regio. Daartoe is onder meer een GezondVeluwe-keurmerk voor zorgverzekeraars in het leven geroepen.

GezondVeluwe-keurmerk voor zorgverzekeraars

Wanneer verzekeraars aan de door GezondVeluwe opgestelde voorwaarden voldoen, krijgen zij het GezondVeluwe-keurmerk voor 2016. Deze voorwaarden hebben betrekking op afspraken die te maken hebben met kwaliteit, gegarandeerde toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in de regio.

Een overzicht van alle criteria is te vinden op de website van GezondVeluwe.

Voor wie?

GezondVeluwe richt zich op alle inwoners van de regio Noordwest-Veluwe en Oost-Flevoland. De doelgroep beslaat 180.000 verzekerden.

Waarom?

Als je kiest voor een zorgverzekering met het GezondVeluwe-keurmerk, heb je volgens GezondVeluwe de volgende voordelen:

Zonder beperking behandeling krijgen in het ziekenhuis

Je hebt de garantie zonder beperking terecht te kunnen in het Sint Jansdal Ziekenhuis voor alle behandelingen die er worden uitgevoerd en onder de basisverzekering vallen. Dit geldt ook voor oncologische behandelingen.

Goede afspraken rondom zorg van chronische hartpatiënten

Als chronische patiënt ben je verzekerd van eenduidige diagnose en behandeling. Ook zijn er goede afspraken gemaakt met zorgverleners om de best mogelijke zorg te bieden.

Goed afgestemde zorg voor ouderen

Met verzekeraars met het GezondVeluwe-keurmerk zijn afspraken gemaakt om ouderen in goede gezondheid zo lang mogelijk in hun voorkeursomgeving te laten blijven wonen, door goede ketenzorg.

Zo snel mogelijk weer terug naar eigen woonomgeving

Zorgaanbieders in de regio hebben afspraken gemaakt met verzekeraars met het GezondVeluwe-keurmerk om je na een ingrijpende ziekte of een zware operatie zo snel mogelijk weer te laten terugkeren naar je eigen omgeving.

Gegarandeerde verpleeghuiszorg

Als je verzekerd bent bij een verzekeraar met een GezondVeluwe-keurmerk én CIZ-indicatie hebt, kom je in aanmerking voor een plek in een verpleeghuis in de regio.

Zorgverzekeraar en zorgaanbieders investeren samen in preventie en vitaliteit

Samen bieden verzekeraars en zorgaanbieders programma's, diensten en behandelingen aan die gericht zijn op vitaliteit en gezondheid.

Digitale gezondheidspas

GezondVeluwe biedt verder een digitale gezondheidspas, waarmee je gebruik kunt maken van een regionaal pakket van zorg. Nadere informatie hierover ontbreekt nog.

