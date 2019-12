Gokken of zorgverlener in 2015 vergoed wordt door zorgverzekeraar

Nieuws|De informatie die zorgverzekeraars geven over met welke zorgverleners zij voor 2015 wel of geen contract hebben afgesloten is onvolledig. Alle zorgverzekeraars melden op hun website de mogelijkheid dat er nog nieuwe contracten gesloten kunnen worden. Door die vaagheid missen consumenten belangrijke informatie om zorgverzekeringen goed te kunnen vergelijken. Bovendien geven sommige verzekeraars aan 'nog in onderhandeling te zijn' met een aantal zorgverleners.

De Consumentenbond wil dat consumenten zorgkosten volledig vergoed krijgen in de gevallen waarbij de zorgverzekeraar aangeeft dat de contractering nog 'onder voorbehoud' is. En ook bij zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar nog onderhandelt met een zorgverlener over een contract, moet de consument er vanuit kunnen gaan dat die zorg volledig vergoed krijgen. Zorgverzekeraars hebben ruim de tijd gehad om hun contracten rond te krijgen en als zij daar te laat mee zijn, mag de consument daar niet de dupe van worden.

Geen contract is dokken

Zorgverzekeraars vergoeden namelijk vaak niet de volledige kosten van een behandeling als de behandelaar geen contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar. Dit betekent dat consumenten die naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan geconfronteerd kunnen worden met hoge kosten. Het is dus belangrijk om voor je een zorgverzekering afsluit voor 2015 alvast na te gaan of de verzekeraar waarbij je een polis wil afsluiten een contract heeft met jouw zorgverleners.

De zorgverzekeraars hebben afgesproken die informatie uiterlijk 19 november bekend te maken. Maar uit een inventarisatie van de Consumentenbond op 19 november blijkt geen enkele zorgverzekeraar volledige duidelijkheid te geven. Nadat zorgverzekeraars in 2013 ook te laat waren met hun contractinformatie beloofden zij beterschap. De Consumentenbond betreurt het dat zij dit niet in de praktijk hebben gebracht.

Misschien later…

Zo lezen we op de website van Menzis: 'Staat de zorgaanbieder die u zoekt er niet bij? In november en december kunnen er nog afspraken met andere zorgaanbieders worden gemaakt. Als er een contract voor het komende jaar wordt afgesloten, vindt u de gegevens van deze zorgaanbieder direct terug in de Zorgvinder.' Ook de andere zorgverzekeraars melden dat er dagelijks of periodiek nog zorgverleners toegevoegd kunnen worden.

Consumenten die zich oriënteren op een budgetpolis van Menzis moeten helemaal opletten: voor 5 behandelingen krijg je alleen een vergoeding in een beperkt aantal ziekenhuizen. Maar welke dat zijn is niet te vinden in de zorgvinder van de verzekeraar.

Half geïnformeerd keuze maken?

Daar schieten consumenten weinig mee op. Consumenten hebben slechts 6 weken de tijd om een zorgverzekering te kiezen en naast de premie en polisvoorwaarden is de contracteringsinformatie zeer bepalend. De Consumentenbond stuurt haar bevindingen dan ook op naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de oproep om in te grijpen.

