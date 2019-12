De grote zorgverzekeraars lijden verlies

Zorgverzekeraar Achmea levert met €196 miljoen het meeste in, gevolgd door VGZ en Menzis (met verliezen van €76 en €47 miljoen). CZ boekt met €15 miljoen het minste verlies.

Hoge reserves

De Consumentenbond berekende vorig jaar dat zorgverzekeraars in 2015 €3,3 miljard aan overtollige reserves hadden. Met de actie Premiejagen riep de Consumentenbond daarom op tot beperking van de premiestijging. Zorgverzekeraars hebben naar eigen zeggen de laatste twee jaar een deel van de reserves ingezet om scherpe stijging van de premies te voorkomen.

Premiestijging

Vanaf 2015 zijn de premies voor de zorgverzekering steeds gestegen. In 2015 bedroeg de stijging ten opzichte van het jaar ervoor 5,5% en in 2016 3,5%, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Volgens het NRC is in 2017 de gemiddelde premie met 8% gestegen. Verwacht wordt dat de premiestijging (onder andere door de verliezen van zorgverzekeraars en de vergrijzing) zich ook in de toekomst voortzet.

Standpunt Consumentenbond

Ondanks dat de premie in 2016 is gestegen, is deze niet kostendekkend geweest, gezien de verliezen die de zorgverzekeraars hebben geleden. Daardoor hebben de verzekeraars hun reserves moeten aanspreken. Wij zijn blij dat de verzekeraars eindelijk gehoor hebben gegeven aan de roep van de Consumentenbond.

In 2015 hadden de verzekeraars, naast de wettelijke vereisten, nog €3,3 miljard over. Als dit helemaal op is, dan zullen de verzekeraars weer een premie vragen die de kosten dekt. En daar is niets mis mee.

