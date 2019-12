Helft van de consumenten heeft nog geen keuze zorgverzekering gemaakt

Nieuws|Veel mensen stellen de keuze voor een zorgverzekering zo lang mogelijk uit. Uit de community-poll van de Consumentenbond blijkt dat op dit moment slechts 53% van de ruim 600 deelnemers al een keuze gemaakt heeft voor de zorgverzekering in 2015. Ruim 40% wil in de laatste dagen van het jaar nog een keuze maken.

Verschillende redenen om over te stappen

Wie een nieuwe zorgverzekering overweegt, heeft tot en met 31 december de tijd om over te stappen. Overstappen kan om verschillende redenen: misschien is het pakket van je huidige verzekering gewijzigd of heb je zelf andere wensen voor je zorgverzekering. Door zorgverzekeringen te vergelijken kom je er achter of je niet teveel betaalt voor je huidige verzekering en of de verzekering nog wel bij je past.

Oude verzekering opzeggen

Tip: Kies je in de laatste dagen van het jaar voor een andere zorgverzekeraar? Dan zal die meestal je oude verzekering opzeggen. Stuur voor de zekerheid ook zelf een mail naar je oude verzekeraar waarin je jouw basis- en/of aanvullende zorgverzekering opzegt.

Alleen het hoognodige

Dat vergelijken loont, blijkt ook uit de reacties op het Consumentenbondforum.

Communitylid Knorrebor zegt: 'Ik betaal al jaren teveel, naar mijn mening. Ik ga de sterren van mijn aanvullend pakket terugschroeven, en me alleen nog voor het hoognodige verzekeren.'

Consumentenbond helpt bij maken keuze

Heb je nog vragen over je zorgverzekering? Op 29 december zitten onze zorgexperts van 16.00 tot 21.30 uur klaar om je vragen te beantwoorden in de online community van de Consumentenbond.

Eerder organiseerde de Consumentenbond een spreekuur waarbij we leden een advies gaven over hun zorgverzekering. met hun ervaringen.