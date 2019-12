Hogere zorgpremie verwacht

Het blijkt dat de inkomsten voor de verzekeraars lager zijn uitgevallen dan begroot. Voor DSW heeft dit geleid tot een tegenvaller van €400 miljoen. Naar eigen zeggen zijn de reserves hierdoor gedaald, waardoor de premies niet op hetzelfde niveau kunnen blijven.

Voorbarig

Ook dit jaar steeg de premie bij de meeste verzekeraars fors. Volgens de verzekeraars was dit nodig omdat het basispakket werd uitgebreid. Vreemd genoeg hadden de meeste verzekeraars nog meer dan genoeg reserves.

Volgens de Consumentenbond is het op dit moment dan ook te voorbarig om nu al te roepen dat de premie zo fors gaat stijgen. Daarbij is het nog slechts een enkele verzekeraar die dit meldt. Tevens zijn de plannen van het kabinet met de basisverzekering en het eigen risico nog onduidelijk en is de rekenpremie nog niet bekend. De rekenpremie is de schatting die het kabinet maakt voor de zorgpremie van 2018. Deze wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Voor consumenten kan het geen kwaad om extra goed op te letten als ze half november de nieuwe polis ontvangen. Mogelijk zijn de premieverschillen groter dan voorgaande jaren.

Achmea

Ook zorgverzekeraar Achmea hint op een stijging van de zorpgremie, zoals in het persbericht bij de halfjaarcijfers (pdf) te lezen is. 'De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars de premiestijging beperkt gehouden door de inzet van reserves. Dit is uiteraard geen houdbare situatie. Achmea streeft naar een kostendekkende premie om zo voor onze verzekerden grote schokken in de premieontwikkeling te voorkomen', aldus Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur Achmea.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van de veranderingen in de zorg en de gevolgen voor je zorgverzekering? Meld je aan voor de ZorgAlert.