Huisdierverzekering populair vanwege dierendag

Nieuws|Een ongevallen- en ziektekostenverzekering voor de hond of kat is dit jaar een populair dierendagcadeau. Dat meldt Proteq Dier & Zorg, de grootste aanbieder van huisdierverzekeringen in Nederland.

Bij de verzekeraar zijn in september 2010 een recordaantal aanvragen voor nieuwe verzekeringen binnengekomen. De belangstelling was groter dan in september 2009.

'In september vooruitlopend op Dierendag zien we altijd wel een stijging', verklaart directeur Martijn Meijlink. 'Maar dit jaar is het echt opvallend. Over het hele jaar is er ten opzichte van 2009 een stijging van ruim 10 procent.'

In Nederland worden meer dan vijf miljoen honden en katten gehouden. Daarvan zijn er ongeveer 155.000 verzekerd.