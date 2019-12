Informatie van zorgverzekeraars niet op orde

Eenvoudige vragen

De resultaten van de verzekeraars zijn schrikbarend slecht te noemen. De vragen uit het onderzoek kwamen van een lijst met veelgestelde vragen, die vooraf met de verzekeraars was afgestemd. Hierdoor waren de vragen erg eenvoudig, maar toch had alleen zorgverzekeraar De Friesland geen enkele vraag fout.

Met name zorgverzekeraars die onder VGZ vallen, bijvoorbeeld IZZ, Univé en VGZ, scoren slecht. Ook de labels van het CZ-concern, OHRA en Delta Lloyd, zijn onderin de ranglijst (pdf) terug te vinden. CZ zelf doet het beter met slechts 3% verkeerde antwoorden.

Verkeerde voorlichting

De verzekeraars hebben vooral moeite met de uitleg over de vergoeding van een bril voor kinderen en de vraag of je met een betalingsachterstand kunt overstappen. Met onjuiste informatie kan een verzekerde mogelijk een verkeerde keuze maken, zoals een aanvullende verzekering afsluiten terwijl dit niet nodig is. Of voor een verhoogd eigen risico kiezen, terwijl er juist hoge zorgkosten verwacht worden. De NZa geeft aan passende maatregelen te nemen bij een aantal slecht scorende verzekeraars. Enkele verzekeraars, waaronder OHRA, hebben aangegeven hun dienstverlening direct te gaan verbeteren.

Je kunt je zorgverzekering vergelijken en bekijken hoe de zorgverzekeraars in ons onderzoek scoren op dienstverlening en wat voor jou de best passende verzekering is.