Koopadvies Inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan Nieuws|Het plan om de zorgpremie per 2014 inkomensafhankelijk te maken, gaat niet door. VVD en PvdA hebben afgesproken om de inkomensverschillen te verkleinen via een aanpassing van de inkomstenbelasting. Sandra Mul , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:13 november 2012

De inkomensafhankelijke zorgpremie wordt vervangen door een hogere inkomstenbelasting. De arbeidskorting en de heffingskorting worden verhoogd voor de lage inkomens en verlaagd voor de hoge inkomens. Zo moeten inkomensverschillen worden verminderd.



De zorgtoeslag wordt niet afgeschaft en het inkomensafhankelijke eigen risico blijft ook. Het eigen risico kan in 2014 voor de hoge inkomens oplopen tot €595 per persoon. Door een goedkope basisverzekering te kiezen met een hoog vrijwillig eigen risico kunt u wel €300 per jaar besparen.



