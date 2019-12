Ixorg: review

Derde variant

Er zijn momenteel maar twee manieren waarop je een tandartsrekening kunt voldoen: of je hebt een aanvullende verzekering die de kosten vergoedt, of je betaalt de rekening uit eigen zak. Geen van beide is ideaal: in het eerste geval betaal je meestal extra voor zorg die je niet gaat gebruiken en in het tweede geval loop je het risico onverwachts met hoge kosten te worden geconfronteerd.

De NMT, de beroepsvereniging van tandartsen, introduceert daarom een derde variant: Ixorg houdt het midden tussen een spaarrekening en een schadeverzekering. Consumenten kunnen vanaf 1 januari 2014 gebruik van maken, voor €4,85 per maand. Ter vergelijking: een aanvullende tandartsverzekering boven op je basisverzekering kost al snel om en nabij de €10.

Buffer

Als klant van Ixorg bouw je een buffer op waarmee toekomstige tandartsbehandelingen worden betaald. Minimale inleg voor dit spaardeel is nog eens €2 per maand. Totaal kost Ixorg je dus minimaal €6,85 per maand. Als je het nodig vindt, kun je ook meer sparen. Ixorg stelt een jaarlijks bezoek aan de tandarts als voorwaarde.

In tegenstelling tot elke andere spaarrekening ontvang je over dit bedrag geen rente. Toch is een spaarpot speciaal voor het gebit aan te raden, stelt de tandartsvereniging. Het geld dat je zo opzij zet, kan namelijk alleen worden gebruikt voor de tandarts. De NMT stelt dat geld met een algemene spaarrekening al gauw aan andere zaken wordt uitgegeven. Als je ineens een nieuwe koelkast nodig hebt, is al het spaargeld op. Het halfjaarlijkse of jaarlijkse tandartsbezoek schiet er dan al snel bij in, aldus de NMT. Wat de Consumentenbond betreft is dit betutteling van consumenten.

Wel handig aan Ixorg is het boetevrij rood kunnen staan. Als je in januari begint met het opbouwen van een budget maar je hebt in maart al een gaatje, dan kun je deze zonder bijbetalen laten vullen. De rest van het jaar zuiver je het opgelopen tekort aan door middel van de maandelijkse inleg.

Calamiteitenverzekering

Voor de €4,85 die Ixorg kost, sluit je feitelijk een calamiteitenverzekering af, die schade dekt veroorzaakt door 'krachten van buitenaf'. De maximale vergoeding, tot een bedrag van €10.000, is uniek hoog voor Nederland. Bij navraag blijkt de schadeverzekering niet in alle gevallen tot uitkering over te gaan. Breekt je tand door het bijten in een appel, of in een steentje in de braadworst, dan is de schade voor eigen rekening. Bij calamiteiten, zoals een spontane valpartij op een stoep of een hockeybal in het gezicht, vergoedt Ixorg wel.

Conclusie

Consumenten hebben weer iets nieuws te kiezen en dat is altijd goed nieuws. Wie het risico dat hij zijn tanden stukbijt op een stoeptegel volledig wil afdekken is bij Ixorg beslist aan het goede adres. Vraag je hierbij wel af hoe groot de kans is dat jou zoiets overkomt. Voor degenen die nooit geld overhouden voor een tandartsbezoek, vormt Ixorg een goede stok achter de deur. Maar het geld opzijzetten op een spaarrekening levert meer op.

Wat is Ixorg?

Ixorg is een calamiteitenverzekering die voor €4,85 per maand gebitsschade door ongevallen dekt tot €10.000. Die kosten worden meestal niet gedekt door een aanvullende tandartsverzekering.

Tandartsrekeningen

Daarnaast kunnen consumenten maandelijks een bedrag van minimaal €2 per maand sparen. Het opgebouwde tegoed kun je alleen gebruiken om tandartsrekeningen te betalen. Je krijgt over het tegoed geen rente uitgekeerd.

NMT biedt Ixorg vanaf 2014 aan.