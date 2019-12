Eerste indruk|Er is een nieuwe zorgverzekeraar, JOOiN, die twee aanvullende tandartsverzekeringen op de markt brengt. De Tandzorgverzekering is een gewone, aanvullende verzekering voor tandartskosten. Daarnaast is er de Tand-ongevallenverzekering die de behandeling vergoedt van schade aan het gebit na een ongeval.

Wat is de JOOiN Tandzorgverzekering

JOOiN is een nieuwe verzekeraar die twee aanvullende zorgverzekeringen speciaal voor tandartskosten heeft ontwikkeld: de Tandzorg-verzekering en de Tand-ongevallen verzekering. De eerste is eigenlijk een normale aanvullende tandartsverzekering zoals ook andere zorgverzekeraars die aanbieden. De andere is nieuw: een speciale ongevallenverzekering voor het gebit.



JOOiN, dat deel uitmaakt van het verzekeringsconcern Turien & Co, biedt alleen aanvullende zorgverzekeringen. De basisverzekering zul je dus elders moeten afsluiten.

Tandzorgverzekering

De Tandzorgverzekering is een aanvullende zorgverzekering die de kosten van de tandarts dekt. De premie is leeftijdsafhankelijk. Verzekerden tussen de 18-34 jaar betalen €17,45 per maand. Tussen de 35-44 jaar is dat €18,95. Tussen de 45-54 jaar en boven de 65 jaar betaal je €20,45 per maand. Verzekerden tussen 55-64 jaar betalen €21,95 per maand.

De kosten van het (half)jaarlijkse consult en preventie (mondhygiëne) worden vergoed tot een bedrag van €100 per jaar. Voor overige behandelingen geldt een eigen risico van €500. Boven dat bedrag worden de kosten vergoed tot een maximum van €2250 per jaar. Een aantal zaken valt niet onder de dekking, zoals het uitwendig bleken van tanden en kiezen, een tandheelkundige verklaring en orthodontie.

Enige voorwaarde die JOOiN stelt om de Tandzorgverzekering te mogen afsluiten, is dat je minimaal eenmaal per jaar voor controle naar de tandarts gaat. Verder moeten verzekerden van 40 jaar of ouder een tandheelkundige verklaring invullen. Hoewel verzekerden op basis van de tandheelkundige verklaring geweigerd kunnen worden, is de verklaring vooral bedoeld voor de zorgverzekeraar om een inschatting te kunnen maken van de staat van het gebit. Als de verzekerde afwijkingen, ziekten of klachten die al bestonden vóór het afsluiten van de tandzorgverzekering verzwijgt, dan loopt hij het risico dat de kosten van de behandeling niet worden vergoed.

Tand-ongevallen verzekering

JOOiN biedt als eerste verzekeraar een aparte tandartsongevallenverzekering die de tandartskosten na een ongeval vergoedt. Voor een bedrag van €1 per maand vergoedt de Tand-ongevallenverzekering de tandartskosten tot €1000. Voor €2 per maand wordt €2000 per jaar vergoed en voor €3 een bedrag van €3000.

Net als voor de aanvullende tandzorgverzekering geldt ook voor de ongevallenverzekering dat de kosten van zorg niet worden vergoed als de zorg verband houdt met ziekten, afwijkingen of klachten die al bestonden vóór het tot stand komen van de verzekering, en dit niet schriftelijk is gemeld aan de zorgverzekeraar.



Ook als de schade aan het gebit is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de verzekerde zelf of doordat de verzekerde heeft deelgenomen aan een vechtpartij (behalve als er sprake was van zelfverdediging), worden de kosten niet vergoed.



Voor de Tand-ongevallenverzekering geldt geen medische selectie.

JOOiN Tandzorgverzekering: review

Tandzorgverzekering

De Tandzorgverzekering is vooral bedoeld voor mensen die aanzienlijke tandartskosten verwachten. De premie is aan de hoge kant (vanaf €17,45) per maand, maar de vergoeding is met €2250,- per jaar dan ook riant.

Ter vergelijking: de premie van de goedkoopste aanvullende tandverzekeringen ligt over het algemeen net iets boven de €10 per maand. De vergoeding ligt dan wel een stuk lager (rond de €250 per jaar en soms wordt maar 75% of 80% van de kosten vergoed.)

Wat bij de Tandzorgverzekering anders is, is het eigen risico van €500 per jaar. Dat betekent dat je behoorlijk wat kosten moet hebben om voor vergoeding in aanmerking te komen. Om een voorbeeld te geven: een tweevlaksvulling kost ongeveer €75, een wortelkanaalbehandeling tussen de €200 en €400, exclusief de kosten van een kroon of vulling. Een kroon (inclusief techniekkosten) kost zo'n €600.

De maximale vergoeding voor consult en preventie van €100 per jaar lijkt ruim voor iemand die één keer per jaar voor controle naar de tandarts gaat (maximumtarief in 2013 is €20,52). Maar logischer is dat verzekerden die deze tandzorgverzekering afsluiten, daar niet genoeg aan hebben.

Stel dat je twee keer per jaar voor controle naar de tandarts gaat (€41,04), daarnaast preventieve voorlichting en instructie (€12,10) krijgt, er een kleine röntgenfoto (€15,12) gemaakt moet worden en je twee maal per jaar tandsteen laat verwijderen (€24,20), dan zit je al bijna aan €100.

Overigens zijn de polisvoorwaarden erg onduidelijk over wat er precies onder die €100 aan consulten en preventie valt. Volgens de voorwaarden wordt er vergoed: 'Consulten, mondhygiëne (codes A en C) en preventieve middelen geleverd door de tandarts, zoals tandenstokers, tandenpasta en dergelijke.' Preventie, zoals het verwijderen van tandsteen, valt echter onder de M-codes. Hoewel die niet genoemd worden in de polisvoorwaarden, verzekert JOOiN dat ze wel onder de dekking vallen.

Tand-ongevallenverzekering

De Tand-ongevallenverzekering is vooral bedoeld voor mensen met een gezond gebit die zich willen indekken tegen de hoge tandartskosten die het gevolg kunnen zijn van een ongeval. Die kosten worden namelijk niet door de basisverzekering vergoed.

De premie is aantrekkelijk. Voor iedere €1000 aan vergoeding betaal je €1 per maand. (dus €1000 vergoeding voor €1, €2000 vergoeding voor €2, etc)

Maar met €1000 kom je niet heel ver als je door een ongeval bijvoorbeeld een tand verliest. De kosten van een implantaat met kroon bedragen al gauw meer dan €2000. En dat is nog maar één tand/kies. Met de goedkoopste ongevallenverzekering red je het daar dus niet mee.

Conclusie

De Tandzorgverzekering is alleen een aanrader voor mensen die hoge kosten aan het gebit verwachten. Het is verstandig vooraf een inschatting te maken wat die kosten het komende jaar zullen zijn. Je tandarts kan je daar eventueel bij helpen. De premie is met €209,40 per jaar (en daar komt het eigen risico van €500 nog bij) namelijk hoog. En dan heb je alleen nog maar het gebit verzekerd! De Tandzorgverzekering is daarmee pas een aantrekkelijk alternatief als je voor minimaal €710 aan tandartskosten per jaar hebt.



De ongevallenverzekering kan een aardig initiatief zijn voor bijvoorbeeld mensen die een sport beoefenen waarbij het risico op letsel aan het gebit groot is, zoals (ijs)hockey en vechtsporten. Wie niet voor onverwachte kosten wil komen te staan, zal aan een dekking van €1000 echter niet snel genoeg hebben. Aan de andere kant is een premie van €12 per jaar te overzien en dan is in ieder geval een deel van de kosten gedekt.



Opvallend op de verder wat karige website van JOOiN is verder het 'verzekeringstestje'. Wie die invult heeft wel erg snel een tandzorgverzekering nodig. Alleen degene die overal het hoogst op scoort krijgt als advies een tand-ongevallenverzekering af te sluiten, maar zelfs dan nog wordt aangeraden om te overwegen je gebit daarnaast 'optimaal te beschermen met de aanvullende tandzorg-verzekering.'