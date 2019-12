Kabinet wil meer transparantie op zorgverzekeringsmarkt

Transparantie collectiviteiten

Momenteel zijn in Nederland 55 standaard basisverzekeringen. Verzekeraars bieden deze onder andere namen en in verschillende verpakkingen aan (via collectiviteiten, labels en volmachten). Hierdoor is het polisaanbod onnodig groot volgens minister Bruins.

De Consumentenbond deelt deze mening en is blij dat de minister reageert op onze actie Polisjungle. Hierin strijden we voor meer transparantie op de zorgverzekeringsmarkt.

Er bestaan nu ruim 51.000 verschillende collectieve zorgverzekeringen. Minister Bruins wil dat dit aantal afneemt én heeft de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd om meer nadruk op de transparantie-eisen te leggen. Zorgverzekeraars moeten duidelijker aangeven op welke standaardpolis ze de collectiviteit baseren. Zodat consumenten deze gemakkelijker met alternatieven kunnen vergelijken.

Collectieve korting omlaag

Het idee achter de collectieve verzekering is dat de zorgverzekeraar voor een specifieke groep verzekerden passende zorg inkoopt. In de praktijk koopt een zorgverzekeraar niet apart in voor een collectief. De collectiviteitskorting is geen gevolg van inkoopvoordeel, maar van een premieopslag voor alle verzekerden.

Zorgverzekeraars brengen de polis met een hogere prijs op markt, om hier vervolgens korting op te geven aan mensen in het collectief. Een sigaar uit eigen doos, volgens minister Bruins. Hij wil dat zorgverzekeraars stoppen met fictieve kortingen en de collectieve verzekering niet alleen als marketinginstrument inzetten. Daarom halveert de minister de maximale korting die zorgverzekeraars aan een collectiviteit mogen verbinden per 2020 van 10% naar 5%.

Standpunt Consumentenbond

Keuzemogelijkheden zijn belangrijk voor consumenten, maar alleen als de mogelijkheden echt onderscheidend zijn. Dat is nu niet altijd het geval. Wij vinden dat de minister de goede weg inslaat wat betreft het transparanter maken van de zorgverzekeringsmarkt.

Wij willen méér. Het moet duidelijk zijn welke polissen aan elkaar gelijk zijn, en deze polissen moeten dan ook dezelfde naam dragen. Wij vinden verder dat de politiek serieus moet kijken naar de mogelijkheid om ook concerns wettelijk te verplichten een gelijke premie voor gelijke polissen te vragen. Voor zorgverzekeraars geldt dit nu al. Volgens de minister is zo'n verplichting voor concerns echter niet noodzakelijk.

In de brief van de minister komt verder het probleem van de polisbenamingen niet aan de orde. Wij pleiten voor versimpeling van de termen natura- en restitutiepolis:

Polis met een beperkte(re) keuze van zorgverleners (naturapolis).

Polis met vrije keuze van zorgverleners (restitutiepolis).

