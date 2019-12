Consument weet iets meer over eigen betalingen Zorgverzekeringswet

Nieuws|De kennis van verzekerden over het eigen risico, de eigen bijdrage en compensatiemaatregelen bij zorgverzekeringen is de afgelopen jaren iets toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nivel onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Eigen risico

Het percentage mensen dat weet of voor een zorgvorm het eigen risico geldt is over de jaren licht gestegen (van 54% in 2009 naar 60% in 2018). Vooral bij zorgvormen waar veel verzekerden gebruik van maken is deze kennis bekend. Zo weet 83% dat het eigen risico niet geldt voor huisartsenbezoek, maar dat ook voor kraamzorg geen eigen risico wordt geïnd, is slechts bij een derde bekend.

Vrouwen, jongeren, hoger opgeleiden, mensen met een hoger inkomen en mensen met een goede ervaren gezondheid geven vaker een correct antwoord op de vraag of voor bepaalde zorg het eigen risico wordt aangesproken.

Eigen bijdrage of eigen risico

Het is voor verzekerden bij veel zorgvormen onduidelijk of er eigen risico of een eigen bijdrage geldt, of zelfs allebei. Meer dan de helft (52%) weet dat er met een ziekenhuisbehandeling alleen eigen risico gemoeid is. Voor kraamzorg geeft ruim de helft aan geen idee te hebben welke eigen betaling er geldt. Slechts 19% geeft het goede antwoord: er geldt wél een eigen bijdrage, maar geen eigen risico. Dat je bij hoortoestellen en kunstgebitten met zowel het eigen risico als een eigen bijdrage te maken krijgt, is in beide gevallen bij 37% bekend. Bij medicijnen geeft 41% correct aan dat zowel het eigen risico als een eigen bijdrage kan gelden.

Compensatieregelingen

Tussen 2015 en 2018 is de bekendheid met compensatieregelingen iets gestegen. Zo weet nu 91% naar eigen zeggen ongeveer of exact wat zorgtoeslag inhoudt (tegenover 85% in 2015). Ook het feit dat bepaalde zorgkosten aftrekbaar zijn van de belasting en dat gemeenten zorgverzekeringen aanbieden voor mensen met een laag inkomen is in 2018 bij meer mensen bekend.

92% weet dat de hoogte van de zorgtoeslag afhangt van de hoogte van het inkomen. Bij ruim 60% is bekend dat de zorgtoeslag een bijdrage is voor de zorgkosten (61%) en voor de zorgpremie (62%), maar slechts 16% weet dat het ook bedoeld is als tegemoetkoming voor het eigen risico.

Bijna een derde (32%) heeft nog nooit gehoord van de mogelijkheid het eigen risico gespreid te betalen.

