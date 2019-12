Keuzevrijheid blijft binnen basispakket

In het regeerakkoord was eerder afgesproken dat de zogenaamde restitutiepolis uit het basispakket geschrapt zou worden omdat het te duur zou zijn. Deze bezuinigingsmaatregel gaat niet door omdat er nieuwe afspraken gemaakt zijn om de uitgaven in de zorg te beperken.

Artsen kritischer

In plaats van stevige ingrepen in het basispakket, moet de zorgsector zelf ongeveer 1 miljard euro besparen door kritischer en efficiënter te werken. Artsen moeten zich bijvoorbeeld strikter gaan houden aan de eigen criteria die gelden voor behandelingen. Daarnaast komt er ook meer concentratie van 'hoogcomplexe zorg', zoals bijvoorbeeld de behandeling van kanker. Deze behandelingen zullen in een beperkt aantal ziekenhuizen worden uitgevoerd.

Ook is afgesproken dat verzekeraars duidelijk maken welke zorg wel en niet wordt vergoed en met welke zorgverleners wel of geen contract is afgesloten. Nu komt het nog regelmatig voor dat verzekeraars nog met artsen onderhandelen over een contract terwijl je als consument allang een zorgverzekering hebt moeten afsluiten.

Stap in goede richting

De Consumentenbond is tevreden met dit nieuws. Directeur Bart Combée: 'In onze campagne Betaalbare zorg hebben we actie gevoerd om de zorg voor consumenten betaalbaar te houden. Een van de aanbevelingen was verstrekkingen niet volledig voor iedereen schrappen uit het verzekeringspakket, maar strakker te kijken wie welke behandeling echt nodig heeft. De maatregelen van de minister lijken een stap in de goede richting.'

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport