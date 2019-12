Klagen bij zorgverzekeraar kan lonen

Nieuws|Eén op de 8 verzekerden heeft in de eerste 8 maanden van 2015 contact met zijn zorgverzekeraar gezocht vanwege een klacht of probleem, vaak met positief resultaat. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder bijna 7500 consumenten.

De 3 zaken waar consumenten het meest over discussiëren met hun verzekeraar zijn:

of bepaalde zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie, wel verzekerd is (24%);

de hoogte van een vergoeding (20%);

het betalen van de premie, het eigen risico of een eigen bijdrage (16%).

Regelmatig zit de zorgverzekeraar zelf fout. Die vergoedt bijvoorbeeld ten onrechte een bepaald medicijn niet, of berekent een verkeerde premie. Het is dan aan de oplettendheid van de verzekerde te danken dat de fout aan het licht komt en kan worden hersteld.

Cijfers

Ook uit de aantallen die zorgverzekeraars zelf bijhouden, blijkt dat verzekerden regelmatig gelijk krijgen.

VGZ ontving vorig jaar 10.325 klachten, waarvan er ruim 4100 werden gehonoreerd.

CZ handelde 13.497 klachten af; 3090 verzekerden werden in het gelijk gesteld.

Zilveren Kruis Achmea kreeg 14.800 klachten; bijna 7200 indieners kregen gelijk.

Minder dan de helft van de ondervraagden is te spreken over de klachtafhandeling van zijn zorgverzekeraar. De VGZ-verzekerden in het panelonderzoek van de Consumentenbond zijn het minst tevreden: maar 38% vindt dat hun klacht goed is opgelost.

Overstappen

