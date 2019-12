Komst nieuwe zorgverzekeraar dichterbij

Nieuws|Het is zorgverzekeraar Anno12 gelukt om voldoende startkapitaal bij elkaar te krijgen om een vergunning bij De Nederlandsche Bank (DNB) aan te vragen. Hiermee is de komst van een nieuwe zorgverzekeraar een stap dichterbij.

Anno12 is officieel op 1 januari 2012 van start gegaan. Vanaf dat moment proberen de initiatiefnemers het vereiste startkapitaal bijeen te krijgen om een vergunning bij DNB aan te vragen. Dit hebben ze deels gedaan via crowdfunding, waarbij consumenten aandelen kunnen aanschaffen en zo direct in het bedrijf investeren.

Het vereiste bedrag is nu bij elkaar, waarmee de weg naar een nieuwe zorgverzekeraar open ligt. In een markt waar 4 grote zorgverzekeraar domineren, staat de Consumentenbond positief tegenover de komst van een nieuwe zorgverzekeraar om de concurrentie verder te bevorderen. Voordat mensen zich vanaf 1 januari 2014 bij Anno12 kunnen verzekeren, moet ieder geval een vergunning door DNB worden afgegeven. De Consumentenbond houdt het in de gaten en als het lukt is Anno12 vanaf half november ook te vinden in de Zorgvergelijker.