Korting bij verhogen eigen risico 2017

Verhogen verstandig?

Of het verhogen van je verplichte eigen risico verstandig is, hangt af van je financiële en gezondheidssituatie. Verwacht je weinig zorgkosten én kun je zo nodig het gehele bedrag van je (verplichte + vrijwillige) eigen risico in 1keer ophoesten, dan kun je ervoor kiezen het eigen risico te verhogen. In ruil hiervoor ontvang je korting op je premie. Heb je geen spaarpotje voor onverwachte kosten, of verwacht je hoge zorgkosten te maken, dan is het verhogen van je eigen risico met een vrijwillig eigen risico niet verstandig.

Korting bij verhogen eigen risico

De korting die je bij het verhogen van je eigen risico ontvangt op je jaarpremie, is meestal zo’n 50% van het bedrag waarmee je het eigen risico verhoogt. Verhoog je je eigen risico dus maximaal (met €500), dan ontvang je een korting op je jaarpremie van ongeveer 50% van €500 = €250.

Verschillen in kortingen bij verzekeraars

De kortingen bij een maximaal verhoogd eigen risico variëren in 2017 van €150 tot €300. De Amersfoortse, ONVZ, PNOzorg en Zorg & Zekerheid bieden €300 korting wanneer je je eigen risico verhoogt tot €885. Zorgverzekeraar UMC is met een korting van €150 de hekkensluiter.

Bij de meeste verzekeraars kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100, €200, €300, €400 en €500. Toch zijn er ook enkele verzekeraars bij wie je enkel kan verhogen met €500. De Zorgbewustpolis van CZ en de Basis Voordeligpolis van Menzis zijn hier voorbeelden van, maar ook bij de polissen van CZdirect, HEMA, Ik!, Kiemer, OHRA, ZieZo en de Zorg Gemakpolis van Zorg & Zekerheid kun je alleen kiezen voor een verhoogd eigen risico van €885. ZEKUR tot slot biedt je de mogelijkheid óf met €100 óf met €500 te verhogen.

Bekijk het volledige overzicht van de kortingen bij het vrijwillig eigen risico per verzekeraar.

Zorgverzekering kiezen

Naast de korting die je kunt krijgen voor een hoger eigen risico spelen natuurlijk ook de premie, voorwaarden en dekkingen van de (aanvullende) zorgpakketten een belangrijke rol. Bij de Consumentenbond kun je je zorgverzekering vergelijken, zo helpen we je graag bij het maken van je keuze voor de best passende zorgverzekering voor jou.