Kosten zorg stijgen in 2012

Een aantal feiten op een rij: het eigen risico voor de zorgverzekering gaat naar €220. In 2011 was dit nog €170. Er wordt verwacht dat de premie voor de basisverzekering met €11 gemiddeld zal stijgen. Dit lijkt niet zo veel maar hier staat wel tegenover dat het pakket versoberd wordt. Aanpassingen in de basisverzekering zijn bijvoorbeeld het verdwijnen van maagzuurremmers, voor chronisch zieken zal het aantal zelf te betalen fysiotherapiebehandelingen stijgen van 12 naar 20 en het schrappen van dieetadvisering. Ook wordt stoppen met roken niet meer vergoed uit de basisverzekering. De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering wordt eveneens verhoogd: was dit in 2011 nog 7,75 % over maximaal €33.427, in 2012 wordt dit 7,1 % over maximaal €50.064. Een forse verhoging.