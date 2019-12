Kruidvat past actievoorwaarden aan na brief Consumentenbond

Bezwaren

De Consumentenbond gaf eerder al aan de winactie onwenselijk te vinden, omdat consumenten verleid worden tot het ondoordacht aangaan van preventief medisch onderzoek. Vooral het feit dat consumenten niet op de risico's van een total body scan werden gewezen en het feit dat de winactie drempelverlagend zou werken, was de Consumentenbond een doorn in het oog. Kruidvat werd daarom aangeschreven met het verzoek de winactie aan te passen.

Reactie Kruidvat

In een reactie beloofde Kruidva te verstrekken. Daarnaast werd toegezegd dat de winnaar -indien hij of zij geen gebruik zou wensen te maken van de prijs - de waarde van de prijs uitgekeerd zou krijgen. Ondanks dat de Consumentenbond meent dat het volledig intrekken van de prijs de meest passende oplossing zou zijn geweest, zijn wij tevreden dat Kruidvat actie heeft ondernomen naar aanleiding van ons schrijven.

Actievoorwaarden

Naar aanleiding van de toezeggingen van Kruidvat, heeft de Consumentenbond verder aangedrongen op aanpassing van de actievoorwaarden en actieve communicatie over het ondergaan van preventief medisch onderzoek naar de consument toe. Als reactie hierop heeft Kruidvat de winnaars van de actie de vernieuwde actievoorwaarden toegezonden en gewezen op extra informatie over de scan. Helaas is hierbij niet nadrukkelijk vermeld dat de actievoorwaarden aangepast zijn. Daarmee is in onze ogen onvoldoende duidelijk gemaakt dat het nu ook mogelijk is om de waarde van de prijs uitgekeerd te krijgen. Ook de informatie die consumenten tot zich moeten nemen om een goede afweging te kunnen maken over het al dan niet ondergaan van de scan had in de ogen van de Consumentenbond iets explicieter en uitgebreider mogen zijn.

Resultaat

De Consumentenbond stelt de aanpassingen van Kruidvat op prijs, maar had een duidelijkere communicatie over de aangepaste voorwaarden en de informatie over de te maken keuze naar consumenten toe gewenst. De Consumentenbond gaat ervan uit dat een winactie zoals deze in de toekomst niet meer zal voorkomen.