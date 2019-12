Lang niet alle consumenten letten op verschil prijs én pakketwijzigingen bij nieuwe zorgpolis

Nieuws|We hebben er dit jaar lang op moeten wachten: de nieuwe zorgpolis voor 2016. Of je nu van plan bent om over te stappen van zorgverzekeraar of niet, het is slim om niet alleen te kijken naar de premiewijzigingen, maar ook naar de wijzigingen in je pakket. Uit een poll van de Consumentenbond blijkt dat 43% van de consumenten niet én naar de prijs én naar de pakketwijzigingen kijkt.

We vroegen consumenten waarop ze vooral letten als ze de nieuwe zorgpolis binnenkrijgen. Aan de poll deden bijna 1250 deelnemers mee. Ruim de helft zegt altijd goed op de prijs te letten, en op wijzigingen in de vergoedingen. De overige 43% let of vooral op prijs, of op de vergoedingen, of kijkt er helemaal niet naar.

Prijs

In de meeste gevallen zal de prijs van de zorgverzekering voor 2016 tegenvallen doordat de premies stijgen. Toch kijkt slechts 10% van de deelnemers aan de poll vooral naar de prijs. Meer consumenten (1 op de 5) letten vooral op wat er verandert in de vergoedingen. Op 19 november moeten alle premies en pakketten bekend zijn. Je kunt dan ook je huidige zorgverzekering vergelijken met andere zorgverzekeringen.

Zorgpolis ingewikkeld

Opvallend is dat ruim 13% van de deelnemers aan de poll aangeven nooit goed te kijken naar de nieuwe zorgpolis of het te ingewikkeld vinden. Hier zit wel een risico aan: als je geen bewuste keuze maakt voor je zorgverzekering, kun je te maken krijgen met onverwacht hoge kosten. We raden iedereen dan ook aan om ieder jaar jezelf een aantal vragen te stellen over je zorgverzekering en om te checken of je zorgverzekering nog wel bij je past.