Lichte stijging overstappers zorgverzekering

Eerdere jaren

In 2016 stapte 6,3% nog over. In 2015 lag het percentage hoger. Toen wisselde 6,8% van zorgverzekeraar.

Overstapperiode

Verzekerden kunnen jaarlijks tot en met 31 december hun zorgverzekering opzeggen. Zij hebben dan tot en met 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Overstappen gedurende het jaar kan slechts in enkele gevallen.

Zorgvergelijker

Ruim een miljoen consumenten hebben deze overstapperiode de Zorgvergelijker van de Consumentenbond bezocht. Met deze Zorgvergelijker vind je in 4 simpele stappen een zorgverzekering die aansluit bij je wensen.