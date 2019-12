Lokprijzen zorgverzekeringen verwarrend

Al eerder wezen we erop dat de maandpremie voor de basisverzekering al snel €20 duurder is dan de 'vanaf-prijs' wanneer je kiest voor een eigen risico van €360. En aangezien de meeste consumenten het eigen risico helemaal niet willen verhogen, zou het eerlijker zijn om de premie te tonen zonder de korting voor een vrijwillige verhoging van dat eigen risico.

Bij de keuze voor de zorgverzekering voor 2014 is de prijs van de verzekering een doorslaggevende factor. Dat blijkt onder meer uit een nog lopende poll van de Consumentenbond waarop inmiddels ruim 1200 keer is gestemd. 22 procent van de deelnemers geeft aan dit jaar te willen veranderen van zorgverzekeraar als daar een lagere premie tegenover staat.

Maar een lage prijs met een hoog eigen risico kan consumenten duur komen te staan. Op de blog 'Zorgverzekeraar, wat vinkje me nou?' waarschuwen we consumenten om niet overhaast te kiezen voor een 'goedkope' zorgverzekering en adviseren we om een bewuste keus te maken. Vergelijk een zorgverzekering ook op de inhoud en voorwaarden. Check bijvoorbeeld ook bij welke zorgverleners je terecht kunt bij de zorgverzekeraar.

