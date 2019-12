Losse aanvullende zorgverzekering niet altijd mogelijk

Bij bijna de helft van de zorgverzekeraars is het nog altijd niet mogelijk om alleen een aanvullende verzekering af te sluiten. Als dit wel mogelijk is, rekent de verzekeraar vaak een toeslag op de premie of raadt dit af, zo blijkt uit onderzoek van het onderzoeksinstituut Nivel onder vijfentwintig zorgverzekeraars en vijf internetpolissen.