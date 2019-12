Meer consumenten van plan eigen risico zorgverzekering te verhogen

Nieuws|Eén op de 6 consumenten wil in 2014 het eigen risico voor de zorgkosten vrijwillig verhogen. Dat is een forse verhoging ten opzichte van 2013, waarin nog niet één op de 10 consumenten koos voor een vrijwillig eigen risico.

De Consumentenbond vroeg ruim 1000 consumenten wat zij van plan zijn met hun zorgverzekering voor 2014. Zeven procent is nu al van plan om volgend jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Een lagere premie en betere dekking zijn de belangrijkste redenen om te kiezen voor een andere zorgverzekeraar.

Korting op premie

Dat zoveel meer consumenten van plan zijn het eigen risico vrijwillig te verhogen is niet vreemd. Slechts 20 procent van de consumenten komt uit boven het verplichte eigen risico van €350. Het voordeel van een vrijwillig hoger eigen risico is een lagere maandpremie. Voor elke vrijwillige verhoging van €100 kregen consumenten in 2013 ongeveer €50 korting op de premie.

Opvallend is verder dat de helft van de panelleden niet weet wat voor soort verzekering ze hebben afgesloten. Consumenten kunnen kiezen uit een natura-, restitutie- of gemengde verzekering. Bij een naturapolis is het belangrijk dat de verzekerde weet of een behandelaar een contract heeft met de verzekeraar. Als dat niet zo is, is de vergoeding voor de behandeling meestal lager.

Zorgvergelijker 2014

Van de consumenten die in de afgelopen twee jaar zijn overgestapt, heeft 10 procent gebruik gemaakt van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Ook voor 2014 kunnen consumenten gebruik maken van onze Zorgvergelijker. Naast een vergelijking van de premie, kan daarbij een goede vergelijking gemaakt worden van de verschillende dekkingen en voorwaarden. Daarnaast geven we informatie over de kwaliteit van zorgverzekeraars.

Door zelf je zorgverzekeraar te beoordelen kun je hier een bijdrage aan leveren en andere consumenten helpen bij de keuze van zorgverzekeraar.

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over de zorgverzekering in 2014 en als eerste weten hoe hoog jouw premie wordt? Meld je dan aan voor de Zorgvergelijker Alert van de Consumentenbond.