Minder consumenten overgestapt van zorgverzekeraar

Mensen hadden tot 1 januari tijd om over te stappen van zorgverzekeraar. Uit een enquête die de Consumentenbond hield in augustus bleek dat ongeveer 7% van de consumenten van plan was te kiezen voor een andere zorgverzekering. Dat percentage is ongeveer gelijk aan het aantal overstappers in 2012. Latere berichten duidden erop dat het aantal overstappers veel hoger zou worden.

Vaker internetpolis

Maar uit de rondgang van de NOS langs de zorgverzekeraars Achmea, VGZ, CZ en Menzis blijkt dat de verschuivingen heel beperkt blijven. Wel melden ze een toegenomen belangstelling voor internetpolissen. Bij die verzekeringen is de premie vaak lager omdat klanten veel zaken online afhandelen met de zorgverzekeraar.

Overstappen kan nog

Mensen die uiterlijk 31 december hun oude verzekering hebben opgezegd, hebben nog tot 1 februari de mogelijkheid om een nieuwe zorgverzekering te kiezen en af te sluiten. De verzekering gaat dan altijd met terugwerkende kracht in per 1 januari.