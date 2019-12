Minder korting bij verhogen eigen risico zorgverzekering

Nieuws|Kiezen voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico levert bij een derde van de zorgverzekeraars minder premiekorting op dan in 2015. Daarnaast is het bij een kwart van de verzekeraars niet (altijd) mogelijk om het eigen risico in stapjes van €100 te verhogen.