Iets minder overstappers zorgverzekering in 2018

Nieuws|1,1 miljoen Nederlanders zijn per 1 januari 2018 veranderd van zorgverzekeraar, blijkt uit de Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2018. Dat is 6,2% van alle Nederlanders. Een kleine daling ten opzichte van vorig jaar. Toen stapte 6,4% over naar een andere zorgverzekeraar. Dit betekent dat er in 2018 ongeveer 19.000 minder overstappers zijn dan vorig jaar.

Minder zorgpolissen

Consumenten konden voor 2018 kiezen uit 55 polissen, 3 minder dan vorig jaar. Afgelopen jaren was er ook een dalende trend te zien in het aantal zorgpolissen. Een ontwikkeling die de Consumentenbond toejuicht. Veel polissen zijn hetzelfde en door het afschaffen van deze kloonpolissen is er meer overzicht in de ingewikkelde zorgverzekeringenmarkt.

Met de actie Polisjungle strijdt de Consumentenbond hier al langer voor.

Collectief verzekerd

Net als vorig jaar daalt het aantal mensen dat kiest voor een collectieve zorgverzekering licht. Toch heeft het overgrote deel van alle verzekerden (66,6%) in 2018 een collectieve verzekering.

Premies

De premies van de zorgverzekeringen stegen dit jaar minder hard dan in 2017. In 2018 is de gemiddelde nominale jaarpremie €1378 per persoon, een stijging van 1,8%. Het verschil tussen goedkoopste basispolis (€1126) en duurste polis (€1506) is bijna €380.

Collectief verzekerden betalen gemiddeld minder dan individueel verzekerden. Dit verschil neemt wel langzaam af. In 2016 betaalde een collectief verzekerde gemiddeld €41 minder, in 2017 gemiddeld €38 minder en in 2018 is dit een verschil van €23.

Eigen risico

Ook dit jaar kiezen meer mensen om het verplicht eigen risico te verhogen:

In 2017 koos 12,2% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico.

In 2018 is dat 12,6%, waarvan bijna driekwart kiest voor de maximale verhoging van €500, waardoor het totale eigen risico €885 wordt.

Aanvullend verzekerd

83,6% van de Nederlanders kiest voor een aanvullende zorgverzekering. Sinds 2014 is dit percentage nauwelijks veranderd.

Lees meer: