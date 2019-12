Mobiel nodig bij checken zorgkosten

Nieuws|In april verandert de manier waarop consumenten hun gegevens bij de zorgverzekeraar kunnen inzien. Naast je Digid-gebruikersnaam en -wachtwoord heb je ook een sms-code nodig om in te kunnen loggen. Omdat niet alle consumenten op deze manier kunnen of willen inloggen, zou het klantvriendelijk zijn als zorgverzekeraars ook een alternatieve inlogmethode aanbieden.

Beter beveiligd

Zorgverzekeraars hebben afgesproken de privacygevoelige gegevens van verzekerden beter te beveiligen. Daarom wijzigt in april de inlogprocedure op de website van alle zorgverzekeraars. Bij sommige zorgverzekeraars hoef je slechts 1 maal in te loggen met een zogenaamde extra sms-verificatie, bij andere verzekeraars moet dat iedere keer.

Mobiel nummer registreren

Voor je gebruik kunt maken van de sms-controle, moet je mobiele telefoonnummer zijn geregistreerd bij Digid. Wie dat nog niet gedaan heeft, moet er rekening mee houden dat het 5 dagen kan duren voordat je een code krijgt om de sms-verificatie te activeren.

De Consumentenbond ontving klachten van consumenten die geen mobiele telefoon hebben of niet hun mobiele nummer willen gebruiken om in te loggen met Digid. Deze mensen kunnen daardoor niet meer makkelijk hun gemaakte zorgkosten inzien op de mijn-omgeving van hun zorgverzekeraar.

Alternatieven soms mogelijk

Het verschilt per zorgverzekeraar of en hoe deze consumenten een alternatief aangeboden krijgen. Sommige verzekeraars adviseren om gebruik te maken van het mobiele telefoonnummer van een gezinslid. Andere verzekeraars, waaronder Zilveren Kruis Achmea, Menzis en VGZ, geven aan dat het zonder sms-verificatie niet langer mogelijk is om al je gegevens in te zien op de website. Maar CZ biedt meer ruimte: consumenten zonder mobiele telefoon kunnen een code ontvangen per e-mail.

Naast de extra beveiliging van je zorggegevens door de invoering van een sms-code, zijn er namelijk ook andere opties mogelijk, zoals het verstrekken van een 'tan-lijst' waarop meerdere codes staan of het versturen van een code via de e-mail. Uit het oogpunt van klantvriendelijkheid ziet de Consumentenbond daarom graag dat zorgverzekeraars naast de sms-verificatie ook een alternatieve mogelijkheid aanbieden aan verzekerden.

