Motie kloonpolissen (CDA) overgenomen

Nieuws|Minister Bruins van Medische Zorg stemde in met de motie van het CDA in de strijd tegen kloonpolissen. Een mooi succes voor de Consumentenbond, die zich al geruime tijd inzet voor afschaffing van schijnkeuzes op de zorgverzekeringsmarkt.

Kloonpolissen

Basisverzekeringen worden aangeduid als kloonpolissen wanneer ze (vrijwel) identiek zijn aan een andere polis, wat betreft dekking, gecontracteerde zorgverleners en vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg. Deze vrijwel identieke polissen hebben ieder wel een andere naam en premie.

Onoverzichtelijk polisaanbod

'Kloonpolissen maken het polisaanbod onnodig groot en onoverzichtelijk voor consumenten', zo spreekt Joba van den Berg (CDA) in haar motie. De Consumentenbond is het hier volledig mee eens en strijdt er met de actie ‘Polisjungle’ voor dat identieke polissen dezelfde naam krijgen, ongeacht wie ze aanbiedt.

Motie overgenomen

De door Van den Berg ingediende motie is overgenomen, wat inhoudt dat er een nulmeting komt naar de vraag hoeveel identieke polissen er onder verschillende namen worden aangeboden. De Kamer wordt hier voor april 2018 over geïnformeerd. Daarnaast wordt de Kamer elk overstapseizoen geïnformeerd over de ontwikkeling van meer transparantie in het polisaanbod.

