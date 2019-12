Nederlander wil zelf zorgverlener kiezen

Nieuws|Een meerderheid van de Nederlanders wil zelf kiezen naar welk ziekenhuis of zorgverlener ze gaan. Inbreng van de zorgverzekeraar is daarbij niet gewenst. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksinstituut Nivel.

Zorgverzekeraars kregen bij de introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 een belangrijke rol toebedeeld. Zij kunnen contracten afsluiten met zorgverleners voor zorg voor hun verzekerden.

Toch blijken verzekerden vooral zelf te willen kiezen voor een zorgverlener of ziekenhuis. De gangbare mening lijkt nog steeds te zijn dat mensen liever geen bemoeienis van de zorgverzekeraar willen bij hun keuze voor een zorgverlener.

Invloed

Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat 55% van de mensen hierin inderdaad liever geen invloed van de zorgverzekeraar wil. Ze maken liever hun eigen keuze en twijfelen aan de intenties van de zorgverzekeraar.

Contract

Maar tegen de verwachting in geeft toch bijna 40% aan het prettig te vinden als de verzekeraar advies geeft en 60% vindt het prettig als de verzekeraar contracten afsluit met kwalitatief goede zorgverleners.

Ouderen

Ouderen en gezonde mensen staan meer open voor invloed van de zorgverzekeraar.Nivel-programmaleider Judith de Jong: 'Het is onduidelijk wat hier precies aan ten grondslag ligt. Voor gezondere mensen zal het iets zijn waar ze nog niet mee te maken hebben. Ze hebben immers nog nergens last van.'

'Bij ouderen zal het anders liggen. Mogelijk hebben zij meer vertrouwen in hun zorgverzekeraar of zijn ze afhankelijker van advies of inmenging door de zorgverzekeraar omdat ze zelf de informatie niet kunnen vinden. Bijvoorbeeld doordat ze nog niet zo thuis zijn op internet.'

Bron: Nivel.