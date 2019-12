Naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Bijbetalen!

CZ en Menzis houden in 2016 de laagste vergoedingspercentages aan. Verzekerden met een Zorgbewustpolis van CZ betalen 35% van alle niet-gecontracteerde zorg zelf. Voor de Basis Voordelig Polis van Menzis geldt hetzelfde percentage voor hulpmiddelen, diëtist, fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist en apotheek. Voor andere niet-gecontracteerde zorg betaalt de verzekerde 25% zelf.

Duizenden euro's bijbetalen

Alleen bij de vrije-keuzepolissen van zorgverzekeraars is de zorgrekening volledig gedekt, voor alle andere zorgpolissen is minimaal een bijbetaling van 20% vereist.

Bij zorg gaat het dan al snel om honderden of duizenden euro's. De rechtbank heeft in 2013 bepaald dat zorgverzekeraars niet zo'n laag vergoedingspercentage mogen berekenen dat consumenten de kosten van hun behandeling er niet door kunnen betalen.

Het zeer lage vergoedingspercentage van 50% dat sommige in 2015 nog berekenden, vinden we in de nieuwe polissen inderdaad niet meer terug. Maar volgens de Consumentenbond zijn de vergoedingspercentages in 2016 nog steeds te laag. Zelfs een percentage van 80% vormt voor veel zorg nog een absolute belemmering. 'Bij hoge kosten is de voor eigen rekening komende 20% voor veel mensen ook niet op te brengen', zegt directeur Bart Combée, 'en valt er voor hen dus niets te kiezen.'

Sommige zorgverzekeraars maken voor bepaalde vormen van zorg een uitzondering, omdat ze vinden dat hun verzekerden die zorg altijd volledig vergoed moeten krijgen, met of zonder contract. Bij VGZ bijvoorbeeld geldt dit voor huisartsenzorg. De vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg per polis zijn te vinden in de Zorgvergelijker (onder 'polisdetails').

Consumentenbond pleit voor compensatie

De Consumentenbond vindt dat zorgverzekeraars verzekerden die naar een niet-gecontracteerde zorgverlener zijn geweest en daarvoor in hun ogen geen redelijke vergoeding hebben gekregen, moeten compenseren.

