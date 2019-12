Menzis komt met nieuw inkoopbeleid dotter- en bypassoperaties

Nieuws|Zorgverzekeraar Menzis is met de Nederlandse Hart Registratie (NHR) en 10 Nederlandse ziekenhuizen een pilot van 3 jaar gestart voor een nieuwe manier van inkoop van dotterbehandelingen en bypassoperaties. Onderdeel van dit beleid is dat Menzis de 10 deelnemende ziekenhuizen voortaan zal betalen volgens een vastgestelde standaard. Tot dit jaar kregen ziekenhuizen per operatie betaald.

Verricht het ziekenhuis meer herbehandelingen dan verwacht, dan worden die niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zijn er minder nabehandelingen nodig, dan kan het ziekenhuis er juist aan verdienen.

Kwaliteitsverbetering

Volgens Menzis zou deze manier van inkoop de kwaliteit van zorg moeten verbeteren. Als nabehandelingen door verzekeraars vergoed worden, is er voor ziekenhuizen geen financiële drang om extra ingrepen te voorkomen. Als die drang er wel is zou de specialist beter zijn best doen, zo is de gedachte blijkbaar. Daarnaast leidt de aanpak naar verwachting tot lagere zorgkosten.

Deelnemende ziekenhuizen

De pilot geldt in de volgende ziekenhuizen:

AMC (Amsterdam)

Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis (Tilburg, Waalwijk)

Haga Ziekenhuis (Den Haag)

Medisch Centrum Leeuwarden

Tergooi Ziekenhuis (Hilversum, Blaricum)

UMCG (Groningen)

Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)

Medisch Spectrum Twente (Enschede)

OLGV (Amsterdam)

St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein)

Deze ziekenhuizen nemen ongeveer de helft van alle dotterbehandelingen en bypassoperaties voor hun rekening.

Standpunt Consumentenbond

De Consumentenbond is te spreken over de pilot. Men moet wel oppassen voor negatieve effecten. Ziekenhuizen kunnen door het nieuwe inkoopbeleid financiële druk voelen om de extra ingreep niet te doen of uit te stellen, omdat ze al aan het maximum zitten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg.