Nieuwe klacht- en geschillenregeling voor zorg in aantocht

Andere belangrijke bepalingen in de nieuwe wet gaan over het informeren van patiënten, documenteren bij incidenten en omkering van de bewijslast. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Uit eigen onderzoek weten wij dat de informatie aan consumenten bij medische fouten vaak te wensen over laat. Er is geen goede informatie wanneer er iets fout gaat of wat er na een fout moet gebeuren. Ook ervaren consumenten de mogelijkheid om een klacht in te dienen als erg ingewikkeld en is er maar weinig vertrouwen in onafhankelijke klachtafhandeling. Deze wet brengt daar verbetering in".

Opgeknipt

De wet stelt ook nadere eisen aan de het dossier van patiënten. En als het dossier niet op orde is, zijn het niet meer de patiënten die moeten bewijzen dat er iets fout is gegaan, maar is het aan de zorgverlener om aan te tonen dat de behandeling wél goed ging. De Wkkgz is ontstaan door het opsplitsen van een eerder, veelomvattend, wetsvoorstel; de Wet Cliëntenrechten zorg (WCZ). De Consumentenbond is blij dat na de beslissing de WCZ op te knippen, de Wkkgz voortvarend tot stand is gekomen. Combée: 'De Tweede Kamer heeft in hoog tempo dit nieuwe wetsvoorstel behandeld. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer, die wat ons betreft dezelfde snelheid hanteert'.