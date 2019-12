Nieuwe tandartsverzekering gelanceerd

Nieuws|Er is een nieuwe tandzorgverzekering geïntroduceerd. Het gaat om een aanvullende verzekering en een apart af te sluiten tand-ongevallenverzekering. Opvallend is dat deze nieuwe verzekering geen basisverzekering aanbiedt.

De nieuwe aanvullende verzekering - JOOiN - is ontwikkeld in samenwerking met tandartsen in Nederland. Een belangrijke basis van de verzekering is de controle van het gebit. Alleen als je jaarlijks minimaal 1 keer naar de tandarts gaat, kom je in aanmerking voor vergoeding.

De kosten voor consult, diagnose en preventie worden vergoed tot een bedrag van €100. Voor overige behandelingen geldt een eigen risico van €500. Daarna worden de kosten vergoed tot €2250 per jaar. De premie is afhankelijk van de leeftijd en loopt uiteen van €17,45 tot €21,95.

Gezond gebit

De tandartsverzekering is niet geschikt voor mensen met een gezond gebit. Voor die groep heeft JOOiN een tand-ongevallenverzekering in het leven geroepen. Deze is ook los af te sluiten. Voor €1 per maand, krijgt de verzekerde een dekking van €1000, voor €2 per maand een dekking van €2000, enzovoorts.

De verzekeringen zijn alleen af te sluiten via de website van JOOiN. Andere basis- en aanvullende (tandarts)verzekeringen vergelijken kan in de Zorgvergelijker.

Bron: JOOiN.