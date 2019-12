No-claim zorgpolis VGZ belemmert overstap

Nieuws|Door niets te claimen krijg je via het nieuwe zorglabel Bewuzt van VGZ jaarlijks 10% korting op je aanvullende premie. De Consumentbond vindt het onwenselijk dat overstappen op deze manier wordt belemmerd. Bovendien is deze no-claim polis voor echte gebruikers onzinnig.

De no-claimkorting is afgekeken van autoverzekeringen en geldt voorlopig alleen voor de aanvullende pakketten fysiotherapie, tandzorg en buitenlandhulp. Volgens de verzekeraar omdat hier het meest op geclaimd wordt. In tegenstelling tot autoschade is ziek zijn geen keuze of kwestie van eigen schuld. Daarnaast zullen verzekerden door de korting niet snel verder kijken. Volgens de Consumentenbond is dit onwenselijk. Verzekerden kunnen honderden euro's besparen door jaarlijks zorgpolissen te vergelijken en over te stappen. Daarbij kunnen zij zich afvragen of een aanvullende verzekering überhaupt zinvol is in hun situatie.

Gebruiksonvriendelijk

Via Bewuzt sluit je een basisverzekering af met keuze uit aanvullende modules, vergelijkbaar met de zorgverzekering van FBTO. VGZ stelt dat ze met deze korting aanvullende pakketten voor iedereen betaalbaar willen houden. Onbekend is wat deze korting de verzekerde nu eigenlijk oplevert. Zeker wanneer je de meest gemaakte zorgkosten voor fysiotherapie en tandzorg - zoals VGZ zelf aangeeft - niet kunt claimen. De meeste verzekerden hebben dus niets aan de no-claimkorting en zeker chronisch zieken staan in de kou. Ook zal de basispremie voor de aanvullende verzekering hoger moeten zijn, doordat no-claimers jaarlijks minder bijdragen.

Zorgvergelijker

Jaarlijks stappen nog weinig verzekerden over, terwijl met name voor aanvullende polissen nog veel te winnen valt. Vergelijk zorgverzekeringen bij de Consumentenbond. Zowel leden als niet-leden kunnen meer dan 1000 zorgpolissen vergelijken en met overstapkorting afsluiten.

Bron: VGZ