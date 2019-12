NVZ stelt plan op voor vereenvoudiging eigen risico

Nieuws|De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen doet het voorstel om bij eenvoudige ingrepen een vast bedrag van €150 aan eigen risico in rekening te brengen. Dit blijkt uit de open brief die NVZ-voorzitter Van Rooy schreef in het Nederlands Dagblad. Deze structuur zou kunnen gelden voor bijvoorbeeld polikliniekbezoeken, bloedonderzoek en eenvoudige röntgen- of lichamelijke onderzoeken.