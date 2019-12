Onbegrip voor hoger eigen risico

Nieuws|De verhoging van het eigen risico naar €385 in 2016 roept veel reacties op. Vooral chronisch zieken, ouderen en mensen met een laag inkomen zijn verontwaardigd over de hoogte van het eigen risico, blijkt uit de vele reacties die de Consumentenbond hierover binnenkreeg op de eigen community en Facebook.

'Het is een belasting op ziek zijn', schreef een deelnemer van de community als reactie op de aangekondigde verhoging van het eigen risico op Prinsjesdag. Chronisch zieken, maar ook ouderen ervaren het al onrechtvaardig dat zij bijna per definitie steeds te maken krijgen met hogere zorgkosten, terwijl zij daar niet op kunnen anticiperen.

Daarnaast zijn mensen met een lager inkomen verontrust over de hoge kosten. Het is de opeenstapeling van de zorgpremie, het eigen risico, de eigen bijdragen en onverzekerde zorg die verontwaardiging oproept: 'Dit is toch niet meer op te brengen?', vraagt een consument zich af op Facebook.

Veel consumenten pleiten er ook voor niet de zorgkosten voor consumenten en patiënten te verhogen maar om de zorg zelf efficiënter te organiseren en de winsten van zorgverzekeraars aan banden te leggen. Een community-deelnemer zegt hierover bijvoorbeeld: 'Ik vind het helemaal niet erg om te betalen voor de minder draagkrachtigen. Maar langzaam maar zeker loopt het een beetje de spuigaten uit. Dat ligt niet aan de mensen die de zorg nodig hebben, maar meer aan de exorbitante salarissen die in de top van de zorg betaald worden.'

Zorgwekkend

De Consumentenbond kreeg rond Prinsjesdag ruim 1100 Facebook-reacties en meer dan 100 reacties op de community over de verhoging van het eigen risico bij de zorgverzekering in 2016. De Consumentenbond vindt het zorgwekkend wanneer consumenten zorg gaan mijden vanwege de hoge zorgkosten.

Betalen in termijnen

Wie moeite heeft om bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname het eigen risico in 1 keer te betalen, kan hierover afspraken maken met de eigen zorgverzekeraar om het bedrag in termijnen terug te betalen. Chronisch zieken kunnen soms ook een termijnbetaling vooraf (vanaf januari) regelen. Deze tip geeft ook een deelnemer van de community: 'Met de verzekeringsmaatschappij heb ik overeen kunnen komen voor ons beiden 10 maanden €75 te betalen en als er over is, wordt het resterende bedrag teruggestort.'