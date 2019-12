Nieuws|De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft meldingen ontvangen van vermoedelijk onterechte bijbetalingen in de AWBZ.

Bewoners van een AWBZ-instelling hebben recht op een aantal producten en diensten zoals het schoonmaken van hun kamer. Voor aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld een abonnement op kabeltelevisie, moet wel apart betaald worden.

Naar aanleiding van deze meldingen over onterechte bijbetalingen voert de NZa op dit moment controles uit. Mocht hieruit blijken dat er inderdaad sprake is van onterechte bijbetalingen dan zal de NZa actie ondernemen. Ook zullen de namen van deze instellingen bekend gemaakt worden. Wie vermoedt dat er onterechte betalingen in rekening worden gebracht, kan dit melden bij de NZa.

Bron: persbericht NZa, 25 augustus 2011