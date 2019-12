Onzincadeaus zorgverzekeraars

Nieuws|Tijdens het overstapseizoen halen zorgverzekeraars alles uit de kast om nieuwe verzekerden voor zich te winnen. Bij sommige verzekeraars regent het kortingen en cadeaus. Maar voor wie verder kijkt dan zijn neus lang is, blijkt er een hoop onzin tussen te zitten. De top-4 onzincadeaus hebben we op een rij gezet.

Kinderen gratis - Zilveren Kruis

Zilveren Kruis maakt op zijn website goede sier met een mooi voordeel: 'Bij Zilveren Kruis zijn uw kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd in de basisverzekering'. Wat Zilveren Kruis er niet bij vertelt, is dat er geen basisverzekering is waarvoor dit niét geldt.

Kleine premiestijging - Zorg en Zekerheid

De zorgpremie van Zorg en Zekerheid stijgt in 2016 maar een klein beetje, meldt Zorg en Zekerheid met gepaste trots. De zorgverzekeraar zet hiervoor een deel van zijn opgebouwde reserves in: €128 per betalende verzekerde. Dat dit alleen mogelijk is doordat er in voorgaande jaren te veel premiegeld is geïnd, zegt Zorg en Zekerheid er wijselijk maar niet bij.

Vrije artsenkeuze - Ditzo

Ditzo afficheert zich als de zorgverzekeraar met keuzevrijheid: 'Altijd naar elke huisarts in Nederland. Altijd naar ieder ziekenhuis in Nederland.' Helaas houdt de vrije artsenkeuze, waar deze verzekeraar zo hoog van opgeeft, op zodra het door Ditzo ingestelde omzetplafond met een zorgverlener is bereikt.

Laptop - United Consumers

'Korting of kado', belooft de folder van de zorgverzekering van United Consumers. En wat voor cadeau: een HP Notebook ter waarde van €599! Hiervoor moeten 2 betalende volwassenen wel verplicht 2 jaar lang bij United Consumers blijven. Want wie eerder overstapt, moet terugbetalen.

Voorwaarden belangrijk bij keuze zorgverzekering

Let bij het maken van je keuze voor je zorgverzekering voor 2016 niet alleen op de premie. De voorwaarden van je zorgverzekering spelen een belangrijke rol als je een verzekering wilt afsluiten die past bij jouw wensen en situatie.

