Ook zorgpremie CZ stijgt flink

Premiestijging

Al in september kondigde DSW aan de premie te verhogen. Ook de drie basisverzekeringen die CZ aanbiedt worden duurder. Gemiddeld stijgt de premie bij CZ met zo'n acht euro. De Consumentenbond verbaast zich hierover, omdat minister Schippers eerder aangaf een premiestijging van €3,50 te verwachten. Onderzoek van de Consumentenbond naar de winsten en reserves van zorgverzekeraars liet daarnaast zien dat 'de grote vier' (CZ, Achmea, VGZ en Menzis) nog genoeg reserves op de plank hebben liggen.

Stijging per polis

Bij CZ stijgt de restitutiepolis het meest. Daar betaal je per maand €8,35 meer voor dan vorig jaar (van €110,70 in 2016 naar €119,05 in 2017). Naast de restitutiepolis, waarmee je vrije zorgkeuze hebt, heeft CZ nog twee naturapolissen. Dit is overigens net als vorig jaar, toen de goedkoopste van de twee naturaverzekeringen een lagere vergoeding had bij zorgverleners die geen contract hadden en waarmee alle verzekeringszaken online moesten worden geregeld. Daarnaast was er slechts keuze uit twee eigen risico bedragen. Voor de twee naturapakketten stijgt de premie met bijna €8 per maand. Zo bedraagt de premie voor de Zorg-op-maatpolis in 2017 €112,85 en die voor de Zorgbewustpolis €108,90 (tegenover respectievelijk €104,95 en €101,30 in 2016).

Hoe de pakketten er precies uitgaan zien en wat de premies van de aanvullende verzekeringen zullen zijn, wordt 17 november bekend gemaakt.

Overige zorgverzekeraars

Het is nu wachten op de overige zorgverzekeraars. Die hebben nog tot en met 19 november de tijd om hun premies bekend te maken. Zodra deze bekend zijn, vind je ze bij ons terug in het premieoverzicht. Wil je op de hoogte blijven van alle veranderingen in zorg? Schrijf je dan in voor onze Zorgalert.